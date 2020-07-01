Указ главы Республики Адыгея от 30 июня 2020 года № 90 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 30 июня 2020 года № 01-00-01/58-4150-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), июнь 2020 года) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "на открытых спортивных сооружениях" заменить словами "на открытых и в закрытых спортивных сооружениях, в физкультурно-оздоровительных комплексах с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и";

2) пункт 16 дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:

"5) организовать проведение вступительных испытаний в очной форме в профессиональных образовательных организациях в период проведения приемной кампании 2020-2021 учебного года с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в том числе предусмотренных рекомендациями по организации работы образовательных организаций, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







