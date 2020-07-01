Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине

Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Пилот самолета погиб.

Как сообщает пресс-служба авиабазы Шоу, авария произошла 30 июня в 23:30 в штате Южная Каролина

"Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в официальном сообщении.

Имя пилота из уважения к семье погибшего летчика не сообщается. Причины крушения истребителя также не называются.

Напомним, что F-16 был разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1979 году. Неоднократно модернизировался. Самолет состоит на вооружении 25 стран. Всего выпущено более 4600 истребителей.