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01.07.2020,  
18:50
Текст:  Николай Грищенко

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине

Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org
Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org

Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Пилот самолета погиб.

Фото: Cpl. Hailey Clay/wikimedia.org
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Как сообщает пресс-служба авиабазы Шоу, авария произошла 30 июня в 23:30 в штате Южная Каролина

"Во время катастрофы самолет выполнял обычную учебную миссию, на борту находился один пилот", - говорится в официальном сообщении.

Имя пилота из уважения к семье погибшего летчика не сообщается. Причины крушения истребителя также не называются.

Напомним, что F-16 был разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1979 году. Неоднократно модернизировался. Самолет состоит на вооружении 25 стран. Всего выпущено более 4600 истребителей.

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