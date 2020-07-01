Андрей Турчак проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак пришел сегодня на избирательный участок в Москве, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Основной закон. Он подчеркнул, что для него это исторический момент.

"Дело в том, что в 1993 году я не мог принимать участие в голосовании. Сегодня я наконец-то реализовал свое право, проголосовал за поправки в Конституцию", - рассказал Турчак и добавил, что голосовал за будущее своей страны, семьи, детей и внуков. Он также призвал людей своего поколения пойти и проголосовать.

"Потому что только вы можете определять, какой будет наша страна, как она будет развиваться. Голос каждого из нас очень важен", - сказал Турчак.