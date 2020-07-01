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1 июля 2020 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2020 года № 80-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в пункте 2.1:

в абзаце третьем слова "зоологических парков," исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова "и библиотек" заменить словами ", библиотек и зоологических парков";

б) в пункте 2.2:

в абзаце втором слова "а также доставки заказов" заменить словами "доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания сезонными (летними) объектами общественного питания (при наличии у них отдельного наружного (уличного) входа) при стационарных предприятиях общественного питания";

в абзаце четвертом после слов "не распространяется на" дополнить словами "уличную и ярмарочную торговлю,", слова "400 квадратных метров" заменить словами "800 квадратных метров";

в) в подпункте "а" пункта 2.6 слова "до 12 июля 2020 г. (включительно)" исключить, после слова "ограничение" дополнить словами "действует в периоды с 15 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г., с 29 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г. и".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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