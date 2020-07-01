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01.07.2020,  
19:55
Текст:  Николай Грищенко

На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

Военно-воздушные силы Украины потеряли транспортный самолет Ан-26. Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.

Как сообщает Украинский милитарный портал, военно-транспортный самолет с бортовым номером 59 был доставлен на предприятие для ремонта в феврале 2018 года. Издание отмечает, что Ан-26 был построен 15 марта 1976 года и в последний раз капитально-восстановительный ремонт проходил лишь в 1992 году.

Фото: Andy Dunaway/wikipedia.org
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После окончания технических работ военно-транспортный самолет готовили к передаче в ВСУ, но по какой-то причине произошла поломка левого шасси и Ан-26 завалился на крыло.

Отметим, что советский военно-транспортный самолет Ан-26 был принят на вооружение в 1975 году. По кодификации НАТО воздушное судно получило название Curl - "Вихрь". Максимальный взлетный вес - 24 тонны. Самолет способен перевозить 30 десантников с вооружением. Максимальная скорость 540 километров в час, дальность - 2660 километров, потолок - 7300 метров.

Ан-26 активно использовался в Афганистане, в том числе и в качестве радиолокационной разведки и ретранслятора связи. В пограничных войсках самолеты использовались для патрулирования прибрежных акваторий.

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