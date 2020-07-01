Распоряжение губернатора Омской области от 30 июня 2020 года № 81-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Новости

В Петербурге завели дело на водителя, устроившего стрельбу на трассе 16:36
Асафов: В Москве не выявлено серьезных нарушений в ходе голосования 16:30
В Марселе вандалы осквернили памятники бывшим французским колониям 16:25
В Севастополе прошло голосование в обсерваторе на паруснике "Херсонес" 16:22
Названы самые популярные участники акции "Миллион призов" 16:19
Политолог Алексей Мартынов: Голосование по Конституции в Москве проходит при рекордной явке 15:59
В Ярославле возбудили дело за распространение COVID-19 15:49
Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство под Брестом 15:33
В Бразилии стартовало голосование по поправкам в Конституцию России 15:29
В Рязанской области в ДТП погибли человек и лось 15:15
В парламенте Болгарии разгорелся скандал из-за необходимости ношения масок 15:08
В психинтернате Калмыкии коронавирус выявили у 196 человек 15:08
На Средней Волге к полудню проголосовали две трети избирателей 15:08
Частные музеи внесут в реестр 14:57
В Башкирии открыли кафе в торговых центрах 14:57
Военная полиция РФ и Турции провели патрулирование автотрассы М4 в Сирии 14:55
Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19 14:48
В Болгарии образовались очереди из желающих проголосовать россиян 14:46
В Чечне фура протаранила жилой дом после столкновения с легковушкой 14:39
В Красногорске произошел крупный пожар 14:38
Памфилова: Мы знаем, что на голосовании по поправкам готовятся провокации 14:38
Министр образования Бразилии ушел в отставку через 5 дней после назначения 14:36
Путин не примет участие в розыгрыше "Миллиона призов" 14:28
Лига безопасного интернета выявила около 8,5 тысячи фейков о голосовании 14:28
Китай скупает по всему миру золотые шахты 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 30 июня 2020 года № 81-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Абзац первый пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" после слов:

- "предусмотренных" дополнить словами "статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,";

- "пункта 12" дополнить словами "настоящего распоряжения".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией