Распоряжение губернатора Омской области от 30 июня 2020 года № 81-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Абзац первый пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" после слов:

- "предусмотренных" дополнить словами "статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,";

- "пункта 12" дополнить словами "настоящего распоряжения".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







