Указ губернатора Орловской области от 30 июня 2020 года № 300 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в разделе I:

а) в подпункте "а" пункта 1:

в абзаце пятом слова "на открытом воздухе" заменить словами

"на объектах спорта";

дополнить абзацем следующего содержания:

"оказание услуг для граждан в музеях и выставочных центрах, при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра;";

б) подпункт "д" пункта 1 признать утратившим силу;

в) в пункте 1.1 слова "подпунктами "в" - "д" пункта 1" заменить словами "подпунктами "в", "г" пункта 1";

2) строку 6.16 раздела II признать утратившей силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







