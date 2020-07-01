Подмосковье планирует начать эксперимент с вывозом медицинских отходов

Навести порядок с утилизацией медицинских и биологических отходов планируют в Московской области. По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, к ним на обсуждение поступил законопроект о проведении в Подмосковье эксперимента по обращению с такими отходами. Инициатор законопроекта - губернатор Андрей Воробьев.

Первой в стране начав мусорную реформу, область первой подняла и вопрос о том, что медицинский мусор нуждается в особом обращении. Еще в апреле, в самый разгар пандемии, Воробьев обратился к премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением о создании отдельного регионального оператора, который занялся бы работой с опасными отходами. Их только в Подмосковье образуется более 100 тысяч тонн в год. Да еще 200 тысяч поступает из Москвы.

Ежегодно Подмосковье утилизирует более 300 тысяч тонн опасного мусора

"В Европе такие отходы запрещено захоранивать, их утилизируют только сжиганием", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "РТ-инвест", которая является крупнейшим мусорным оператором области и строит на ее территории четыре завода по термической переработке отходов. В России пока возможностей для сжигания такого объема биомусора нет. До начала мусорной реформы в Подмосковье утилизацией медицинских отходов занимались несколько частных компаний. "Проблема в том, что медицинских паспортов на биоотходы делать никто не обязан, поэтому в одном контейнере было все - и безобидные маски, которые врачи надевали на операции, и материалы с остатками биологических жидкостей заразных больных. Внутрь такого контейнера никто не лез, боялись заразиться на ровном месте", - вспоминает директор одной из таких компаний Михаил Ляпухов. Добросовестные мусоропевозчики паковали такой мусор в герметичные ящики, недобросовестные везли на полигоны в обычных мешках.

Сейчас ситуация немногим лучше. Деятельность по утилизации опасного мусора по-прежнему не лицензируется. А сейчас к нему добавились перчатки и маски. "Это тоже потенциально опасные отходы, они не могут перерабатываться. Их нужно собирать в отдельный пакет и выбрасывать в контейнеры с сухим мусором", - говорят в "РТ-инвест". Оттуда их потом извлекут сортировщики и отправят на свои полигоны, под мембрану, препятствующую распространению вирусов. Там потенциально опасные отходы пролежат до тех пор, пока в области не начнут работать мусоросжигательные заводы, которые планируется запустить в 2022 году.

Но это в идеале. А в реальности маски с перчатками валяются, ничем не прикрытые, в обычных уличных урнах, ведрах с очистками, а то и на обочинах дорог. На мусоросортировочных станциях их потом все равно изымут и захоронят отдельно, но одна зараженная маска по пути на полигон вполне может инфицировать нескольких человек. Так что эксперимент, который готовы начать подмосковные власти, создав для таких отходов отдельного оператора, в любом случае пойдет на пользу. И людям, и экологии.

Хотя и начнется он явно не завтра. По мнению Бурматова, прежде нужно принять федеральный закон о лицензировании системы обращения с медицинским мусором. Его проект тоже уже разработан.