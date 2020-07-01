Россия начала серийное производство конкурента АК-12

В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67). Это оружие создано для боевой экипировки военнослужащего "Ратник" и считается конкурентом автомата АК-12.

Выпуск А-545 налажен на заводе им. Дегтярева, сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Он также добавил, что контракт с министерством обороны России уже подписан.

В самом военном ведомстве ранее уже заявляли, что до конца 2020 года на вооружение Воздушно-десантных войск поступят автоматы А-545. Кроме них, военнослужащие получат также снайперские винтовки СВ-98 и СВДС калибра 7,62 миллиметра, ВССМ калибра 9 миллиметров, специальные автоматы АСМ "Вал" и другие виды вооружения.

А-545 - универсальный автомат, его можно без труда настроить под себя. Автомат пойдет в разведывательные подразделения и спецназ.