"Русский дятел": ВВС сняла фильм о секретной советской РЛС

Компания ВВС рассказала о советской РЛС "Дуга", предназначенной для раннего обнаружения пуска баллистических ракет.

Опубликован небольшой документальный фильм о советской загоризонтной РЛС "Дуга", расположенной на объекте Чернобыль-2. Это единственная из трех аналогичных станций, сохранившаяся до наших дней.До середины 1980-х годов информация о ней была совершенно засекречена, пишет ВВС.

"Хорошо помню свои первые впечатления. Была зима, очень снежная. И вдруг за горизонтом вырастает громадное сооружение. Я спросил офицера, что это такое. Он говорит: "Точно никто не знает", - вспоминает один из героев фильма, историк Музея Чернобыля Сергей Бабаков, служивший в 1987 году в Киевском полку гражданской обороны.

По его словам, в народе ходило много домыслов о загадочном объекте. Например, что его можно использовать для уничтожения противника мощным электрическим импульсом.

В действительности, РЛС отслеживала пуски межконтинентальных баллистических ракет. Она была способна засечь цели на дистанции от 900 до 3000 километров в приполярной зоне.

Как рассказал генерал-лейтенант Валерий Каминский (в прошлом советский, а ныне украинский офицер), это радиолокатор прозвали "русский дятел". Все дело в том, что когда он работал, в эфире раздавался характерный стук.

Впрочем, и по сей день официальной информации о технических характеристиках и особенностях РЛС крайне мало.