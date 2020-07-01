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01.07.2020,  
14:20
Текст:  Олег Корякин (Казань)

"Русский дятел": ВВС сняла фильм о секретной советской РЛС

Компания ВВС рассказала о советской РЛС "Дуга", предназначенной для раннего обнаружения пуска баллистических ракет.

Опубликован небольшой документальный фильм о советской загоризонтной РЛС "Дуга", расположенной на объекте Чернобыль-2. Это единственная из трех аналогичных станций, сохранившаяся до наших дней.До середины 1980-х годов информация о ней была совершенно засекречена, пишет ВВС.

Фото: VargaA / wikimedia.org
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"Хорошо помню свои первые впечатления. Была зима, очень снежная. И вдруг за горизонтом вырастает громадное сооружение. Я спросил офицера, что это такое. Он говорит: "Точно никто не знает", - вспоминает один из героев фильма, историк Музея Чернобыля Сергей Бабаков, служивший в 1987 году в Киевском полку гражданской обороны.

По его словам, в народе ходило много домыслов о загадочном объекте. Например, что его можно использовать для уничтожения противника мощным электрическим импульсом.

В действительности, РЛС отслеживала пуски межконтинентальных баллистических ракет. Она была способна засечь цели на дистанции от 900 до 3000 километров в приполярной зоне.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как рассказал генерал-лейтенант Валерий Каминский (в прошлом советский, а ныне украинский офицер), это радиолокатор прозвали "русский дятел". Все дело в том, что когда он работал, в эфире раздавался характерный стук.

Впрочем, и по сей день официальной информации о технических характеристиках и особенностях РЛС крайне мало.

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