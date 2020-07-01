Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
01.07.2020,  
14:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Самый большой вертолет США начал испытания на море

Фото: Cpl. Hailey Clay/wikimedia.org Фото: Cpl. Hailey Clay/wikimedia.org
Фото: Cpl. Hailey Clay/wikimedia.org

Корпус морской пехоты США провел в Атлантическом океане первые морские испытания тяжелого вертолета CH-53K King Stallion. Они проходили две недели на базе универсального десантного корабля Wasp.

Фото: U.S. Marine Corps/Wikimedia.org
F-22 Raptor замаскируют под истребители Китая

Как пишет издание Janes, главная цель этих испытаний - оценка характеристик вертолета в море. CH-53K King Stallion тестировали на запуск и посадку, совместимость с десантным кораблем. Специалисты проанализировали работу двигателей в условиях качки и сильного ветра, взаимодействие бортовых систем связи.

Кроме того, проверили тяжелый вертолет и в плане технического обслуживания на борту корабля, в том числе и заправку. А еще посмотрели, как помещается машина в специальном ангаре и на борту Wasp .

Всего вертолет совершил 364 полета с палубы Wasp. Планируется, что на вооружение CH-53K King-Stallion поступит в 2021 году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: РИА Новости
"Русский дятел": ВВС сняла фильм о секретной советской РЛС 14:20
Перехват самолетов-разведчиков США над Черным морем показали на видео 26.06.2020
У американских истребителей F-22 кончились двигатели 25.06.2020
вертолеты
Фото: Алексей Моисеев
Создана новая версия легендарной "Мотолыги" 12:48
Вертолет Ми-24П модернизируют до уровня машин нового поколения 26.06.2020
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади 24.06.2020
полеты
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Смертоносный "граммофон": NI высоко оценил пулемет Дегтярева 30.06.2020
Противолодочные Ил-38 провели полеты над Баренцевым морем 20.02.2020
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над акваториями северных морей 14.08.2019