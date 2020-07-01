Указ губернатора города Севастополя от 30 июня 2020 года № 58-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

Руководствуясь Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", постановляю:

1. Внести изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", изложив его в новой редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Ввести с 22:00 17.03.2020 на территории города Севастополя режим повышенной готовности.

2. Запретить до 31.07.2020:

- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

- посещение лесов, природных парков.

3. Приостановить до 31.07.2020:

работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

выезды организованных и неорганизованных групп детей за пределы территории Крымского полуострова для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 715-ПП, за исключением:

1) отдельных категорий работников:

- деятельность которых связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

воспитанием и обучением детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

работами на высоте;

занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установленными по результатам проведения специальной оценки условий труда;

- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлениям военных комиссариатов.

4. Установить, что непрерывную деятельность в режиме обычного рабочего времени осуществляют организации (индивидуальные предприниматели), за исключением деятельности хостелов, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru) в разделе "О новой коронавирусной инфекции".

Возобновление деятельности субъектов хозяйствования (вне зависимости от форм собственности) возможно при условиях:

- подачи уведомления об осуществлении деятельности по форме согласно приложению к настоящему Указу;

- соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, размещенных на официальном сайте Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru) в разделе "О новой коронавирусной инфекции", а также непрепятствования осуществлению контроля за соблюдением указанных рекомендаций.

Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), возобновивших предпринимательскую деятельность на территории города Севастополя, ведется Главным управлением информатизации и связи города Севастополя в электронном виде и размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://covid.sev.gov.ru.

Порядок подачи организациями (индивидуальными предпринимателями) уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установлен приказом Главного управления информатизации и связи города Севастополя от 29.04.2020 № 70 (далее - приказ №70).

5. Главному управлению информатизации и связи города Севастополя (Осипова А.А.) в срок до 06.07.2020 привести приказ № 70 в соответствие с настоящим Указом.

6. Обязать граждан при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью по телефонам "горячей линии": 8-800-5-800-800 (с мобильного телефона), 0-800-5-800-800 (со стационарного телефона) или 112, с предоставлением необходимой информации для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).

7. Обязать граждан соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Главного государственного санитарного врача города Севастополя (далее - главные государственные санитарные врачи) о нахождении в режиме самоизоляции на дому (по месту пребывания) или под медицинским наблюдением в условиях обсерватора.

8. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, обеспечить изоляцию на срок 14 дней в условиях обсерватора.

9. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей, или в условиях обсерватора.

10. Рекомендовать гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра (социальное дистанцирование), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении торговых объектов (объектов оказания услуг), иных помещений с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте, а также при пользовании услугами такси.

Правило социального дистанцирования не распространяется на членов семьи и совместно проживающих.

11. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Севастополя, обеспечить:

11.1. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (подозрительного на заболевание) новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

11.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

12. Рекомендовать органам государственной власти города Севастополя, органам местного самоуправления в городе Севастополе, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее одного метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также организовывать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

13. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе торговых объектах, объектах благоустройства, остановочных павильонах, подъездах и лифтах многоквартирных домов) и перевозки железнодорожным, автомобильным, электрическим и морским транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции и использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

14. Департаменту финансов города Севастополя (Штоп В.В.) обеспечить оперативное финансирование заявок главных распорядителей бюджетных средств, связанных с проведением профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

15. Департаменту здравоохранения города Севастополя (Шеховцов С.Ю.) обеспечивать в части, касающейся полномочий, выполнение мероприятий, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

16. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Севастополю (Гищенко П.И.) организовать взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю и лечебными учреждениями города Севастополя по вопросу соблюдения гражданами режима изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

17. Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя (Борисенко С.В.):

обеспечить в период действия режима повышенной готовности работу государственного стационарного учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов", предусматривающую:

- круглосуточное пребывание необходимого числа работников в учреждении путем организации сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд;

- проведение комплекса противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О направлении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-2019", предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю Пеньковской Н.А. от 23.04.2020 № 82-00-01/08-4964-20 "О дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

18. Департаменту общественных коммуникаций города Севастополя (Солопеко А.С.):

18.1. Опубликовать настоящий Указ на официальном сайте Правительства Севастополя.

18.2. Обеспечить информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя.

19. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", и является обстоятельством непреодолимой силы.

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

21. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Признать утратившими силу следующие указы Губернатора города Севастополя:

от 03.04.2020 № 25-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 07.04.2020 № 27-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 09.04.2020 № 29-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 13.04.2020 № 31-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 17.04.2020 № 33-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 21.04.2020 № 34-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 30.04.2020 № 36-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 06.05.2020 № 39-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 11.05.2020 № 40-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 16.05.2020 № 41-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 27.05.2020 № 42-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 28.05.2020 № 44-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 09.06.2020 № 46-УГ "О внесении изменений в указы Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" и от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019";

от 11.06.2020 № 49-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности";

от 16.06.2020 № 52-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев





Приложение к Указу Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ

(в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 30 июня 2020 года № 58-УГ)

Уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности в период эпиднеблагополучия в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Смотрите приложение к настоящему указу







