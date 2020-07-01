Руководствуясь Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", постановляю:
1. Признать утратившими силу следующие указы Губернатора города Севастополя:
- от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019";
- от 28.05.2020 № 45-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019";
- от 09.06.2020 № 46-УГ "О внесении изменений в указы Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" и от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019" в части пункта 2;
- от 11.06.2020 № 50-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев
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