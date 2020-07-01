Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете. "По мере того, как я вижу, как пандемия простирает свое уродливое лицо по всему миру, я становлюсь все больше и больше зол на КНР", - написал политик в Twitter.

Напомним, Вашингтон обвинил Пекин в недостаточном информировании ВОЗ и других стран о масштабах распространения коронавирусной инфекции. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля подчеркнул, что Китай "не скрывал какую-либо информацию" о COVID-19. "Некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования КНР", - заявил дипломат. Его слова приводит ТАСС.