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Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс

Новости
    01.07.2020, 19:24
Текст:   Олег Усков

Американский актер и продюсер Дэн Хикс, хорошо знакомый опытным ценителям жанрового кино, умер 30 июня в возрасте 68 лет в своем доме в Калифорнии.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на продюсерскую компанию артиста.

Причина смерти Дэна - четвертая стадия рака.

Хикс родился 19 июля 1951-го в Мичигане. Сниматься начал в 1987-м, дебютировав у Сэма Рэйми ролью Джека во вторых "Зловещих мертвецах".

Далее - еще 35 проектов, среди которых "Маньяк-полицейский", "Незваный гость", "Человек тьмы", "Разрушительница", "Исполнитель желаний", второй "Человек-паук", "2001 маньяк", "Меня зовут Брюс", "Оз: Великий и ужасный".

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