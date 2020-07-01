Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс

Американский актер и продюсер Дэн Хикс, хорошо знакомый опытным ценителям жанрового кино, умер 30 июня в возрасте 68 лет в своем доме в Калифорнии.
Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на продюсерскую компанию артиста.
R.I.P. Dan Hicks. #DanHicks pic.twitter.com/PKOp3n2kL5— The Zombie Mandalorian's Leaky Basement of Horrors (@EugWSerra) June 30, 2020
Причина смерти Дэна - четвертая стадия рака.
Хикс родился 19 июля 1951-го в Мичигане. Сниматься начал в 1987-м, дебютировав у Сэма Рэйми ролью Джека во вторых "Зловещих мертвецах".
RIP Dan Hicks. Best known for his collaborations with Sam Raimi and Bruce Campbell.#actor #horror pic.twitter.com/IVAlOIQ1hh— Death By Video (@DeathByVideoPod) June 30, 2020
Далее - еще 35 проектов, среди которых "Маньяк-полицейский", "Незваный гость", "Человек тьмы", "Разрушительница", "Исполнитель желаний", второй "Человек-паук", "2001 маньяк", "Меня зовут Брюс", "Оз: Великий и ужасный".