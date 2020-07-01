Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс

Американский актер и продюсер Дэн Хикс, хорошо знакомый опытным ценителям жанрового кино, умер 30 июня в возрасте 68 лет в своем доме в Калифорнии.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на продюсерскую компанию артиста.

Причина смерти Дэна - четвертая стадия рака.

Хикс родился 19 июля 1951-го в Мичигане. Сниматься начал в 1987-м, дебютировав у Сэма Рэйми ролью Джека во вторых "Зловещих мертвецах".

RIP Dan Hicks. Best known for his collaborations with Sam Raimi and Bruce Campbell.#actor #horror pic.twitter.com/IVAlOIQ1hh — Death By Video (@DeathByVideoPod) June 30, 2020

Далее - еще 35 проектов, среди которых "Маньяк-полицейский", "Незваный гость", "Человек тьмы", "Разрушительница", "Исполнитель желаний", второй "Человек-паук", "2001 маньяк", "Меня зовут Брюс", "Оз: Великий и ужасный".