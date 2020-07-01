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Рубрика: Общество

Умер актер Виктор Проскурин

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Умер известный советский и российский актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.

Фото: kino-teatr.ru
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"Я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - написала на своей странице в Facebook супруга актера Ирина Хонда. О смерти заслуженного артиста России также сообщил его друг - музыкант Юрий Метелкин.

Виктор Алексеевич Проскурин родился 8 февраля 1952 года. С 1973 по 1990 годы работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени Ермоловой. В 1982 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году был награжден орденом "За вклад в культуру". А когда на экраны вышел фильм "Большая перемена" о Проскурине узнала вся страна.

Также он сыграл в фильмах "Жестокий романс", "12 стульев", "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за генерала", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и многих других.

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