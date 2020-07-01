В Греции 879 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

На двух участках в Греции по поправкам в Конституцию РФ проголосовали 879 россиян.
Силами посольства было организовано и выездное голосование для тех, кто из-за болезни или по другой причине не имел возможности лично прийти на участки.
Как сообщили в российском диппредставительстве, голосование проходило организованно. Со стороны присутствующих на участке наблюдателей каких-либо жалоб и замечаний не поступало.
Голосование было организовано на двух участках в Афинах и Салониках. Всем изъявившим желание проголосовать на входе в участок выдавали маски, перчатки, при необходимости шариковые ручки.