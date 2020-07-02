Постановление правительства Ивановской области от 1 июля 2020 года № 298-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п "Об утверждении регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области Правительство Ивановской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п "Об утверждении регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области" следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16. Регламент порядка работы торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области (приложение 16)."

2. Дополнить приложением 16 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский





Приложение к постановлению Правительства Ивановской области от 01.07.2020 № 298-п

Приложение 16 к постановлению Правительства Ивановской области от 08.05.2020 № 209-п

Регламент порядка работы торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области

Раздел 1. Требования для администраций и (или) управляющих компаний торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг

1.1. Организация допуска посетителей в торгово-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы, торговые центры, торговые комплексы и иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг

1.1.1. Запретить нахождение в торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах, торговых центрах, торговых комплексах и иных объектах, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг (далее - Торговые центры, организации):

лиц в возрасте 65 лет и старше;

детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей (законных представителей);

посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих), кожи рук (перчаток) и обслуживание таких посетителей.

1.1.2. При входе в Торговый центр разместить в доступной для посетителей форме информацию о необходимости использования средств защиты органов дыхания (масок, респираторов и пр.) и кожи рук (перчаток) при нахождении в Торговом центре, а также сведения о ближайших местах приобретения данных средств защиты либо обеспечить продажу указанных средств внутри Торгового центра непосредственно на входных группах.

1.1.3. Обеспечить контроль максимального количества посетителей в Торговом центре. Осуществлять контроль вошедших посетителей Торгового центра посредством электронного отслеживания через специальные счетчики.

Не допускать превышения максимального количества лиц (включая работников и посетителей), которые могут одновременно находиться в Торговом центре. Максимальное количество посетителей, которые могут одновременно находиться в Торговом центре, рассчитывается исходя из соотношения 1 человек на 10 кв. м площади Торгового центра (без учета площадей, занятых внутренней парковкой (при наличии).

При превышении этого максимального количества ограничить доступ посетителей в Торговый центр.

1.1.4. При непредвиденном скоплении очереди организовать ожидание на улице с соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки у входных групп на прилегающей к Торговому центру территории).

1.1.5. При входе в Торговый центр оборудовать места для обработки рук кожными антисептиками, в том числе с установлением дозаторов с антисептическими средствами (жидкости, лосьоны, гели) и (или) дезинфицирующими салфетками.

1.1.6. Организовать допуск посетителей в Торговый центр только при обязательном разделении встречных потоков. Обеспечить разделение потоков движения посетителей на входе в Торговый центр и выходе из него, а также в коридорах, галереях, проходах, в том числе путем нанесения разметки и указателей направления движения, и соблюдение социальной дистанции в 1,5 м.

1.1.7. При нахождении посетителей в местах общего пользования Торгового центра (коридоры, холлы, входные группы), а также при использовании ими эскалаторов предупреждать посетителей Торгового центра о необходимости выдерживать дистанцию 1,5 м, в том числе путем размещения информационных плакатов.

1.1.8. Использовать максимальное количество входов/выходов в здание Торгового центра, а также в объекты торговли, размещенные в нем, в том числе при возможности входов/выходов с улицы в магазины, расположенные на первых этажах.

1.1.9. Организовать контроль за входом и выходом посетителей Торгового центра путем выставления постов охраны на каждом входе/выходе.

1.1.10. Организовать силами мобильных групп, состоящих из сотрудников Торговых центров, регулярный контроль за соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 м) между лицами, находящимися в помещениях Торговых центров, использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, повязок, респираторов) и кожи рук (перчаток).

1.1.11. Организовать контроль посредством видеонаблюдения за соблюдением требований настоящего Регламента арендаторами торговых помещений и посетителями Торгового центра. Предусмотреть возможность ознакомления с данными видеозаписями контролирующим органам при возникновении необходимости.

1.1.12. Обеспечить информирование покупателей о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на входе и внутри Торгового центра, в том числе путем показа видеороликов, через систему оповещения, публикацию информации в социальных сетях. Обеспечить размещение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции в наиболее проходимых местах Торгового центра.

1.1.13. На внутренних (находящихся непосредственно в помещениях Торгового центра) парковках здания Торгового центра (при их наличии) организовать соблюдение дистанции при выходе из автомобиля не менее 1,5 м.

1.1.14. Исключить обслуживание в Торговом центре организованных групп покупателей, прибывших из других субъектов Российской Федерации (включая участников автобусных шоп-туров).

1.2. Организационные мероприятия и контроль за проведением противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

1.2.1. Организовать на служебном входе ежедневный перед началом рабочего дня всех работников администрации и (или) управляющей компании Торгового центра, всех работников арендаторов, входящих в Торговый центр до открытия, а также в течение рабочего дня контроль температуры тела работников с обязательным отстранением от работы работников с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания.

1.2.2. Временно отстранить от работы лиц, входящих в группы риска по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - COVID-2019) (с обеспечением режима самоизоляции):

лиц старше 65 лет;

лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

лиц со сниженным иммунитетом;

беременных.

1.2.3. Проводить ежедневный опрос работников о состоянии их здоровья и здоровья лиц, проживающих вместе с ними, о возможных контактах с больными COVID-2019 или лицами, вернувшимися из-за рубежа или иных субъектов Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2.4. Обеспечить контроль за отсутствием на рабочих местах лиц, временно отстраненных от работы, а также лиц, в отношении которых вынесено постановление об изоляции.

1.2.5. Всем работникам ежедневно перед началом рабочего дня в домашних условиях обеспечить измерение температуры тела с занесением данных в соответствующую графу опросника (чек-листа) по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.

Заполненный опросник (чек-лист), заверенный подписью работника, сдается в организацию, в которой работник выполняет трудовые функции, перед началом рабочей смены. Допуск работников в Торговый центр без заполненного в полном объеме опросника (чек-листа) запрещен.

1.2.6. Назначить ответственное лицо, наделенное полномочиями по организации контроля за проведением противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения COVID-2019 и исполнению требований настоящего Регламента (далее - контроль) с ежедневным ведением соответствующей документации о результатах контроля по рекомендованной форме, установленной согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

1.2.7. На период действия режима повышенной готовности, введенного на территории Ивановской области, утвердить/внести соответствующие дополнения в правила работы Торгового центра, положения которых едины для всех арендаторов/субарендаторов (представителей и любых третьих лиц, действующих в интересах и (или) по заданию арендаторов/субарендаторов) и обязательны к выполнению всеми лицами, находящимися и осуществляющими деятельность в Торговом центре, с момента их утверждения/внесения соответствующих дополнений.

Предусмотреть ответственность за нарушение положений, указанных в настоящем подпункте, предусматривающую:

штраф за однократное нарушение соответствующих положений правил работы Торгового центра;

прекращение допуска посетителей в помещения арендатора/субарендатора Торгового центра.

Администрации и (или) управляющей компании обеспечить контроль за соблюдением/выполнением правил работы Торгового центра.

1.3. Организация рабочего процесса и отдыха работников

1.3.1. Разделить рабочие потоки на территории Торгового центра посредством размещения работников в разных частях здания, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен (там, где это применимо).

1.3.2. Использовать средства дистанционного (аудио-, видео- и другие виды связи) взаимодействия с различными структурными подразделениями организации, другими хозяйствующими субъектами.

Организовать бесконтактный прием корреспонденции.

1.3.3. Ограничить доступ в служебные помещения Торгового центра лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом, обслуживанием технологического оборудования, уборки помещений и т.п.

1.3.4. Работу с поставщиками товаров организовать таким образом, чтобы минимизировать контакты работников Торгового центра с сотрудниками иных организаций. Погрузочно-разгрузочные работы производить с соблюдением социальной дистанции между работниками не менее 1,5 м.

1.3.5. Предусмотреть возможность дистанционного получения заказов от производителей/поставщиков с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю.

1.3.6. При централизованном питании работников и арендаторов Торгового центра организовать посещения столовой в строго определенное время по утвержденному графику (в соответствии с предъявляемыми удостоверениями или бейждами).

1.3.7. Организация работы столовых должна осуществляться в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-2019 в организациях общественного питания, находящихся на территории Торгового центра для обслуживания работников, арендаторов.

1.3.8. При отсутствии централизованного питания для сотрудников Торгового центра выделить для приема пищи специальные комнаты (зоны помещений) с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для гигиенической обработки рук. Не допускать прием пищи на рабочих местах.

1.3.9. Ограничить перемещения работников во время регламентированных перерывов (обеденный перерыв, перерыв на отдых) выход за территорию (при наличии), перемещение внутри Торгового центра без производственной необходимости.

Регламентированные перерывы на отдых для работников отдельных структурных подразделений Торгового центра должны быть установлены в разное время.

1.4. Мероприятия по защите работников и посетителей от заражения COVID-2019

1.4.1. Ограничить контакты между работниками и посетителями Торгового центра путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования.

1.4.2. Работников обеспечить запасом:

средств защиты органов дыхания (масок или респираторов) в количестве исходя из продолжительности рабочей смены (замена одноразовых масок не реже 1 раза в 2 - 3 часа), а также на период следования на работу и обратно;

средств защиты кожи рук (перчаток).

1.4.3. Не допускать пребывание на территории и в помещениях Торгового центра без средств защиты органов дыхания и кожи рук не только работников Торгового центра, но и сотрудников иных организаций, функционально связанных с деятельностью Торгового центра (представители арендаторов, поставщиков и т.д.).

1.4.4. Организовать учет выдачи средств индивидуальной защиты работникам путем ведения соответствующей документации и постоянный контроль за их применением работниками.

1.4.5. С целью контроля за своевременной сменой работниками Торгового центра одноразовых средств защиты органов дыхания (масок и пр.) обеспечить нанесение на маску времени ее замены.

1.4.6. Установить отдельные контейнеры для посетителей и арендаторов Торгового центра для сбора и дальнейшей утилизации использованных средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

1.4.7. Запретить работу пассажирских лифтов для посетителей, за исключением маломобильных граждан и граждан с детьми в колясках.

Отдельно регламентировать правила передвижения по территории Торгового центра маломобильных граждан и граждан с детьми в колясках.

1.4.8. Запретить проведение массовых культурных, маркетинговых и иных мероприятий в здании Торгового центра и на прилегающей к нему территории.

1.4.9. Запретить работу мест общественного питания (фудкортов, кафе, ресторанов и пр.), за исключением организаций общественного питания, осуществляющих доставку готовых заказов, работающих в формате продажи упакованной еды без предоставления посадочных мест, а также оказания услуг общественного питания на открытых верандах при стационарных предприятиях общественного питания.

1.4.10. Запретить работу детских игровых центров и отдельных аттракционов.

1.4.11. При наличии лавочек или иных мест для отдыха посетителей обеспечить соблюдение между ними дистанции 1,5 м, в том числе путем размещения дополнительного ограждения и (или) нанесения разметки.

1.4.12. В санитарных комнатах для посетителей обеспечить постоянное наличие мыла, дезинфицирующих средств, оборудования для сушки рук (или одноразовые полотенца), а также функционирование систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Установить и соблюдать график уборки и дезинфекции указанных помещений.

1.5. Дезинфекционные мероприятия

1.5.1. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки торговых, складских, производственных, служебных помещений и мест общественного пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат для посетителей и персонала) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекцию проводить с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней, перил и пр.

1.5.2. Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий.

1.5.3. В случае выявления заболевших COVID-2019 необходимо после их изоляции провести комплекс противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию силами специализированных организаций с применением соответствующих дезинфицирующих средств. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь торговых, складских, вспомогательных и бытовых помещений.

1.6. Вентиляция помещений Торгового центра

1.6.1. Работа Торговых центров может осуществляться при условии наличия и эффективного функционирования систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Оценка эффективности работы вентиляционных систем должна быть подтверждена документально.

1.6.2. Обеспечить разделение систем вентиляции продовольственных (при наличии) и непродовольственных объектов торговли, расположенных в здании Торгового центра.

1.6.3. Обеспечить увеличение кратности воздухообмена и полное отключение системы рециркуляции с целью подачи только свежего воздуха в помещения Торгового центра. Увеличить периодичность замены воздушных фильтров.

1.6.4. При наличии систем естественной вентиляции проводить проветривание помещений каждые 2 часа.

Раздел 2. Требования для объектов розничной торговли (магазинов) больших форматов (гипермаркетов, супермаркетов, универмагов и т.д.), позволяющих соблюдать большую социальную дистанцию между посетителями; иных объектов розничной торговли (магазинов), торговых мест и офисов; предприятий сферы оказания услуг, которые возможно посещать по предварительной записи или через прилавок социальной дистанции; пунктов выдачи онлайн-заказов; предприятий общественного питания, работающих в формате продажи упакованной еды навынос без посадочных мест, осуществляющих деятельность в Торговом центре и (или) на прилегающей к нему территории

2.1. Организация допуска посетителей на объекты розничной торговли (магазины) больших форматов (гипермаркеты, супермаркеты, универмаги и т.д.), позволяющие держать большую социальную дистанцию между посетителями; иные объекты розничной торговли (магазины), торговые места и офисы; предприятия сферы оказания услуг, которые возможно посещать по предварительной записи или через прилавок социальной дистанции; пункты выдачи онлайн-заказов; предприятия общественного питания, работающие в формате продажи упакованной еды навынос без посадочных мест, осуществляющие деятельность в Торговом центре и (или) на прилегающей к нему территории

2.1.1. Запретить нахождение на объектах розничной торговли (магазины) больших форматов (гипермаркеты, супермаркеты, универмаги и т.д.), позволяющих соблюдать большую социальную дистанцию между посетителями; иных объектах розничной торговли (магазины), торговые места и офисы; предприятиях сферы оказания услуг, которые возможно посещать по предварительной записи или через прилавок социальной дистанции; в пунктах выдачи онлайн-заказов; предприятиях общественного питания, работающих в формате продажи упакованной еды навынос без посадочных мест, осуществляющих деятельность в Торговом центре и (или) на прилегающей к нему территории (далее - объект розничной торговли, магазин) (пункт выдачи заказов) посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих), кожи рук (перчаток) и обслуживание таких посетителей.

2.1.2. При входе на объект розничной торговли разместить в доступной для посетителей форме информацию о необходимости использования средств защиты органов дыхания (масок и т.д.) и кожи рук (перчаток) при нахождении в магазине, а также сведения о ближайших местах приобретения данных средств защиты при невозможности бесплатного обеспечения либо обеспечить продажу указанных средств непосредственно на входах в объект торговли.

2.1.3. При входе на объект розничной торговли разместить в доступной для посетителей, форме информацию о максимальном количестве посетителей, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

2.1.4. При входе на объект розничной торговли обеспечить контроль максимального количества в помещении лиц (посетителей и работников).

Не допускать превышения максимального количества посетителей, которые могут одновременно находиться в одном помещении, - не более 1 посетителя на 5 кв. м торговой площади зала.

При невозможности соблюдения данного требования ограничить доступ посетителей в магазин.

2.1.5. При непредвиденном скоплении очереди организовать ожидание в торговой галерее и (или) на улице с соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

2.1.6. При входе на объект розничной торговли оборудовать места для обработки рук кожными антисептиками, в том числе с установлением дозаторов с антисептическими средствами (жидкости, лосьоны, гели) или дезинфицирующими салфетками.

2.2. Организационные мероприятия и контроль за проведением противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения COVID-2019

2.2.1. Организовать ежедневный перед началом работы каждой смены, а также в течение рабочего дня контроль температуры тела работника с обязательным отстранением от работы работников с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания.

2.2.2. Временно отстранить от работы или перевести на дистанционную форму работы лиц, входящих в группы риска по COVID-2019 (с обеспечением режима самоизоляции):

лиц старше 65 лет;

лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

лиц со сниженным иммунитетом;

беременных.

2.2.3. Проводить ежедневный опрос работников о состоянии их здоровья и здоровья лиц, проживающих вместе с ними, о возможных контактах с больными COVID-2019 или лицами, вернувшимися из-за рубежа или иных субъектов Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

2.2.4. Обеспечить контроль за отсутствием на рабочих местах лиц, временно отстраненных от работы, а также лиц, в отношении которых вынесено постановление об изоляции.

2.2.5. Всем работникам ежедневно перед началом рабочего дня в домашних условиях обеспечить измерение температуры тела с занесением данных в соответствующую графу опросника (чек-листа) по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.

Заполненный опросник (чек-лист), заверенный подписью работника, сдается на входе в организацию перед началом рабочей смены. Допуск работников на объект розничной торговли без заполненного в полном объеме опросника (чек-листа) запрещен.

2.2.6. Среди сотрудников назначить ответственное лицо, наделенное полномочиями по осуществлению контроля за проведением противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения COVID-2019 и исполнению требований настоящего Регламента в организации (далее - контроль) с ежедневным ведением соответствующей документации о результатах контроля по рекомендованной форме, установленной согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

2.3. Организация рабочего процесса и отдыха работников 2.3.1. Ограничить контакты между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не связанных общими задачами и производственными процессами, персоналом иных объектов розничной торговли (принцип групповой ячейки).

2.3.2. Разделить рабочие потоки по участкам, отделам посредством размещения работников в разных частях помещений, организации работы в несколько смен.

2.3.3. Использовать средства дистанционного (аудио-, видео- и другие виды связи) взаимодействия с различными структурными подразделениями организации, другими хозяйствующими субъектами. Организовать бесконтактный прием корреспонденции.

2.3.4. Ограничить доступ в служебные помещения объекта розничной торговли лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом, обслуживанием технологического оборудования, уборки помещений и т.п.

2.3.5. Работу с поставщиками товаров организовать таким образом, чтобы минимизировать контакты работников объекта розничной торговли с сотрудниками иных организаций. Погрузочно-разгрузочные работы производить с соблюдением социальной дистанции между работниками не менее 1,5 м.

2.3.6. Предусмотреть возможность дистанционного получения заказов от производителей/поставщиков с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю.

2.3.7. Запретить проведение дегустаций пищевых продуктов и демонстрации (тестирования, примерки) непродовольственных товаров, предусматривающих непосредственный контакт покупателя с продукцией.

2.3.8. Предусмотреть отдельное место с контейнерами, подвергающимися систематической мойке и дезинфекции, для хранения возвращенных товаров с указанием даты возврата.

2.3.9. Не использовать при реализации и выкладке товары, возвращенные покупателями, в течение 5 дней с момента возврата.

2.3.10. При централизованном питании работников объекта розничной торговли организовать посещения столовой коллективами в строго определенное время по утвержденному графику.

2.3.11. Организация работы столовых для персонала объекта розничной торговли должна осуществляться в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-2019 в организациях общественного питания.

2.3.12. При отсутствии централизованного питания работников объекта розничной торговли выделить для приема пищи специальные комнаты с дозатором для гигиенической обработки рук. Не допускать прием пищи на рабочих местах.

2.3.13. Ограничить перемещения работников во время регламентированных перерывов (обеденный перерыв, перерыв на отдых) выход за территорию Торгового центра.

Регламентированные перерывы на отдых для работников отдельных структурных подразделений объекта розничной торговли должны быть установлены в разное время.

2.4. Мероприятия по защите работников и посетителей от заражения COVID-2019

2.4.1. Ограничить контакты между работниками и посетителями путем организации обслуживания на объекте розничной торговли с соблюдением принципов социального дистанцирования (не менее 1,5 м).

2.4.2. Контролировать нахождение посетителей в торговом зале и у касс при условии соблюдения расстоянии между ними не менее 1,5 м с нанесением соответствующей разметки.

2.4.3. Рабочие места кассиров оборудовать прозрачными защитными экранами.

2.4.4. Максимально исключить отпуск товара и прием денег одним лицом. Оплату товара производить бесконтактным способом.

2.4.5. Работников обеспечить запасом:

средств защиты органов дыхания (масок) в количестве исходя из продолжительности рабочей смены (замена одноразовых масок не реже 1 раза в 2 - 3 часа), а также на период следования на работу и обратно;

средств защиты кожи рук (перчаток);

кожных антисептиков для обработки рук;

дезинфицирующих средств.

2.4.6. Не допускать пребывание на территории и в помещениях объекта розничной торговли без средств защиты органов дыхания и кожи рук не только персонала объекта розничной торговли, но сотрудников иных организаций, функционально связанных с деятельностью магазина (водители-экспедиторы, мерчандайзеры, представители поставщиков и т.д.).

2.4.7. Организовать учет выдачи средств индивидуальной защиты работникам путем ведения соответствующей документации и постоянный контроль за их применением работниками.

2.4.8. С целью контроля за своевременной сменой работниками объекта розничной торговли одноразовых средств защиты органов дыхания (масок и пр.) обеспечить нанесение на маску времени ее замены.

2.4.9. Обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых масок и перчаток.

2.4.10. Запретить проведение массовых культурных, маркетинговых и иных мероприятий.

2.4.11. При наличии лавочек или иных мест для отдыха посетителей обеспечить соблюдение между ними дистанции 1,5 м, в том числе путем размещения дополнительного ограждения и (или) нанесения разметки.

2.5. Дезинфекционные мероприятия

2.5.1. Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки торговых, складских, производственных, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекцию проводить с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей: дверных и витринных ручек, ручек тележек и корзин, поручней, перил.

2.5.2. На кассе проводить обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму каждые полчаса.

2.5.3. Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий.

2.5.4. В случае выявления заболевших COVID-2019 необходимо после их изоляции провести комплекс противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию силами специализированных организаций с применением соответствующих дезинфицирующих средств. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь торговых, складских, вспомогательных и бытовых помещений.





Приложение 1 к Регламенту порядка работы торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области

Чек-лист о состоянии здоровья и выполнении требования об ограничении контактов вне работы

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 2 к Регламенту порядка работы торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области

Рекомендованная форма ФИО сотрудника, ответственного за осуществление контроля по исполнению требований Регламента

Смотрите приложение к настоящему постановлению







