Мультсериал "Бивис и Баттхед" получит перезапуск

Вот новость, за которую нужно особо крепко подержать всем миром кулачки - анимационный сериал "Бивис и Баттхед" (Beavis and Butt-head), одна из главных радостей девяностых и - без шуток - большое культурное явление, получит перезапуск на канале Comedy Central.

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.

Кулачки же нужно держать потому, что в свете текущих явлений в мировой культуре сложно предугадать, в какое безобразие может вывалиться серия. Даже несмотря на то, что возрождением проекта займется его создатель Майк Джадж, отметивший в комментарии, что пробил час "опять поглупеть".

57-летний Джадж выступит шоураннером и, как и встарь, озвучит персонажей. При этом серии обещана серьезная встряска и то самое актуализирование - чтобы шоу было интересно и тем зрителям, что не смотрели оригиналы.

Сроки реализации пока обозначены не были.

"Бивис и Баттхед" появились на экранах в 1992-м. В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой. Всего - 227 эпизодов. Кроме того, в закромах франшизы есть полнометражка 1996-го и без малого десяток видеоигр.