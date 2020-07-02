Как будет развиваться пандемия и что изменилось в лечении коронавируса

В пик пандемии больница лечила одновременно до 360 больных с COVID-19, теперь их стало меньше - порядка 160. "Но вирус никуда не ушел, по-прежнему есть больные и средней тяжести, и тяжелые. Так что расслабляться рано", - рассказала Светлана Краснова.

Многолетний опыт работы с опасными инфекциями медиков с Соколиной горы оказался полезен многим лечебным учреждениям Москвы. Мобильная бригада из врачей этой лечебницы помогала создавать в столице обсерваторы, участвовала в переоборудовании других больниц под коронавирус. А теперь они помогают в борьбе с новой инфекцией и в других регионах России - Ингушетии, на Камчатке, в Забайкалье, Владимирской области, Северной Осетии, Ханты-Мансийском АО, куда ездят в командировки в составе бригад департамента здравоохранения Москвы.

В канун Дня Медицинского работника Светлана Краснова стала лауреатом премии "Призвание". В числе группы других столичных врачей ее труд отмечен в номинации "За создание нового направления в медицине". Как будет развиваться пандемия в Москве дальше? Что принципиально изменилось в лечении коронавируса? На эти и другие вопросы редактора отдела "Москва" Любови Проценко Светлана Краснова отвечает в ходе беседы.