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02.07.2020 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как будет развиваться пандемия и что изменилось в лечении коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Видео: Евгений Черняков
Городская клиническая инфекционная больница, расположенная в районе Соколиной горы, хотя и носит номер 2, на самом деле именно она стала самым первым инфекционным стационаром в Москве, построенным еще в 1937 году - отметила Светлана Краснова в видеоинтервью "Российской газете". Так что не удивительно, что в борьбу с коронавирусом в российской столице она включилась среди первых четырех стационаров еще 1 марта. Но в отличие от многих других эта больница не была полностью перепрофилирована под COVID-19. Продолжала, как и прежде, лечить пациентов с малярией, ветрянкой, ВИЧ-инфекцией, менингококковой инфекцией и другими инфекциями. "Им же коронавирус не смог объяснить, что теперь он - король".

В пик пандемии больница лечила одновременно до 360 больных с COVID-19, теперь их стало меньше - порядка 160. "Но вирус никуда не ушел, по-прежнему есть больные и средней тяжести, и тяжелые. Так что расслабляться рано", - рассказала Светлана Краснова.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Многолетний опыт работы с опасными инфекциями медиков с Соколиной горы оказался полезен многим лечебным учреждениям Москвы. Мобильная бригада из врачей этой лечебницы помогала создавать в столице обсерваторы, участвовала в переоборудовании других больниц под коронавирус. А теперь они помогают в борьбе с новой инфекцией и в других регионах России - Ингушетии, на Камчатке, в Забайкалье, Владимирской области, Северной Осетии, Ханты-Мансийском АО, куда ездят в командировки в составе бригад департамента здравоохранения Москвы.

В канун Дня Медицинского работника Светлана Краснова стала лауреатом премии "Призвание". В числе группы других столичных врачей ее труд отмечен в номинации "За создание нового направления в медицине". Как будет развиваться пандемия в Москве дальше? Что принципиально изменилось в лечении коронавируса? На эти и другие вопросы редактора отдела "Москва" Любови Проценко Светлана Краснова отвечает в ходе беседы.

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