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02.07.2020 14:12
Проект: В регионах

Завоз топлива в отдаленные поселения Ямала идет по графику

Первый месяц ямальской навигации принес ощутимый задел для нормальной работы в предстоящий зимний период котельных и электростанций, находящихся на обслуживании АО "Ямалкоммунэнерго".
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Необходимое количество топлива завезено в населенные пункты Овгорт и Питляр (Шурышкарский район), Зеленый Яр и Щучье (Приуральский район), Нори и Кутопьюган (Надымский район), Халясавэй и Самбург (Пуровский район).

Очередная партия дизельного топлива в настоящее время направляется в сторону Ямала - порядка 2,5 тысячи тонн горючего. Всего в период навигации для котельных и электростанций АО "Ямалкоммунэнерго" будет доставлено более 62 тысяч тонн жидкого топлива. Более четверти запланированного уже завезено, в данный момент в селе Яр-Сале осуществляется выгрузка очередной партии дизтоплива.

Сайт www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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