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02.07.2020,  
10:20
Текст:  Антон Валагин

Украина достала из арсенала уникальную торпеду

Под Николаевом завершились масштабные учения бригады морской авиации ВМС Украины. В течение пяти дней практически весь личный состав части на вертолетах Ми-8, Ми-14 и самолетах Ан-26 отрабатывал полеты в зоне и по кругу, переброску десанта оказание помощи терпящим бедствие на море.

Фото: Cpl. Hailey Clay/wikimedia.org
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- Кульминацией учений стал поиск субмарины противника и нанесение по ней торпедно-бомбового удара, - сообщили в Министерстве обороны Украины.

Судя по опубликованным ведомством фото, учения стали парадом раритетов. Вертолет-амфибию Ми-14 - работоспособные машины этого типа во всем мире можно пересчитать по пальцам, - вооружили советской телеуправляемой торпедой "Стриж". Ее приняли на вооружение в 1970 году, но широкого распространения торпеда не получила - точность ее оставляла желать лучшего.

До 1978 года боеприпас выпускался малыми партиями на заводе "Дагдизель", всего собрано 73 торпеды. Удивительно, что хотя бы один экземпляр дожил до наших дней - учитывая , что "Стриж" содержит восемь килограммов серебра.

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