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Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин

Новости
    02.07.2020, 18:45
Текст:   Олег Усков

Советский писатель, поэт и поэт-песенник Борис Дубровин скончался в Москве на 95-м году жизни 26 июня - через месяц после 94-летия.

Как уточняет KP.RU, Дубровин умер в свой квартире в районе Медведково. Рядом находилась супруга поэта - Валентина Тарасовна.

Предварительной причиной смерти названа сердечно-сосудистая недостаточность.

Борис Дубровин (настоящая фамилия Галл) родился 24 мая 1926-го в Москве. После школы работал токарем. Ушел добровольцем на фронт. В 1946-м занялся литературой. В 1955-м выпустил книгу - первую из более чем двадцати прозаических и стихотворных сборников.

Автор слов к десятках хитов ведущих советских исполнителей - "От печали до радости" Антонова, "Любви негромкие слова" Герман и Магомаева, "Маленькая Москва" Барыкина, "Вся жизнь моя" Миронова, "Девочка с мальчиком" Толкуновой, "Карнавал" Мяги, "Офицерский марш" Кобзона, "Русские" группы "Санкт-Петербург".

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