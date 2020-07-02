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02.07.2020 10:21
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали фейк о "сговоре" РФ с террористами

Вся история о якобы "сговоре" России с террористами в Афганистане является лишь фейком, который нужен для сведения политических счетов накануне выборов президента США. Такое мнение выразил первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Неприличная тема, которую продолжает упорно развивать газета New York Times вопреки отсутствию каких-либо подтверждений со стороны официальных лиц США, по мнению сенатора, является печальным следствием "свободной" американской прессы.

"Они (американцы, - прим. "РГ") сидят в Афганистане, и там на них нападают талибы (запрещенная в РФ организация, - прим. "РГ") ... а Россия-то при чем? Нам больше некуда тратить деньги, нашему ГРУ, чтобы подкупать каких-то наркобаронов, которые будут организовывать охоту за американскими солдатами? Мы выполняем более важные задачи в этом регионе", - заявил Джабаров агентству "Интерфакс".

Сенатор считает, что развитие, которое получила эта явно надуманная история, связано с предстоящими президентскими выборами в США.

"Не надо использовать подобные фейки, чтобы решать внутриполитические вопросы в Соединенных Штатах, - заявил Джабаров. - Понятно, что им очень хочется разыграть напоследок перед ноябрьскими выборами еще раз российскую карту. Но не так же неприлично!"

Напомним, что ранее газета New York Times опубликовала материал о том, что якобы основным посредником приписываемых РФ контактов с боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане являлся контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. Однако опубликованная информация не получила никакого подтверждения от официальных лиц США. Так, 1 июля действующий президент страны Дональд Трамп опубликовал сообщении в Twitter: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

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