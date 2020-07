В Совфеде прокомментировали фейк о "сговоре" РФ с террористами

Вся история о якобы "сговоре" России с террористами в Афганистане является лишь фейком, который нужен для сведения политических счетов накануне выборов президента США. Такое мнение выразил первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Неприличная тема, которую продолжает упорно развивать газета New York Times вопреки отсутствию каких-либо подтверждений со стороны официальных лиц США, по мнению сенатора, является печальным следствием "свободной" американской прессы.

"Они (американцы, - прим. "РГ") сидят в Афганистане, и там на них нападают талибы (запрещенная в РФ организация, - прим. "РГ") ... а Россия-то при чем? Нам больше некуда тратить деньги, нашему ГРУ, чтобы подкупать каких-то наркобаронов, которые будут организовывать охоту за американскими солдатами? Мы выполняем более важные задачи в этом регионе", - заявил Джабаров агентству "Интерфакс".

Сенатор считает, что развитие, которое получила эта явно надуманная история, связано с предстоящими президентскими выборами в США.

"Не надо использовать подобные фейки, чтобы решать внутриполитические вопросы в Соединенных Штатах, - заявил Джабаров. - Понятно, что им очень хочется разыграть напоследок перед ноябрьскими выборами еще раз российскую карту. Но не так же неприлично!"

Напомним, что ранее газета New York Times опубликовала материал о том, что якобы основным посредником приписываемых РФ контактов с боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане являлся контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. Однако опубликованная информация не получила никакого подтверждения от официальных лиц США. Так, 1 июля действующий президент страны Дональд Трамп опубликовал сообщении в Twitter: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".