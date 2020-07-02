Новости

"Союзмультфильм" объяснил, почему Карлсон больше не вернется в Россию 13:45
В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами 12:15
Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter 11:39
Мультсериал "Бивис и Батт-Хед" получит перезапуск 10:51
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс 01.07.2020

Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака"

Новости
    02.07.2020, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вот мы и дожили до времен, когда Меган Фокс играет мамочек в семейных комедиях: на YouTube-канале Megogo Distribution представлен дублированный трейлер ленты "Думай как собака" (Think Like A Dog).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер перезапуска культового хоррора "Кэндимен"

Ситуация там следующая: в ходе научного эксперимента двенадцатилетний вундеркинд Оливер (Гэбриел Бейтман, "Американская готика", "И гаснет свет…") устанавливает телепатическую связь со своим, как оказалось, очень умным псом Генри.

И далее - благодаря подсказкам собаки - пацану удается триумфально решать проблемы в школе и дома, а также личную жизнь обустроить.

Режиссер и сценарист - Джил Джангер ("Рождественский переполох", "Рождественский купидон"), вдохновившийся, не иначе, "Лохматым псом Тома Эдисона" Курта Воннегута.

Фокс и Джош Дюамель сыграли родителей Оливера. Собаку в локализации озвучил резидент ComedyClub Андрей Скороход.

В кино - с 30 июля.

Новости

Вышел тизер перезапуска культового хоррора "Кэндимен" 01.07.2020
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 01.07.2020
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 01.07.2020
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 01.07.2020
⧣ США
Фото: Скриншот с сайта youtube.com
Монтажера "9 роты" и "Дылды" пригласили в Американскую киноакадемию 01.07.2020
Джеймс Ганн раскрыл вырезанную из "Стражей Галактики" шутку 01.07.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер боди-хоррора "Пляжный домик" 29.06.2020
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 28.06.2020
У второго сезона "Пацанов" появились трейлер и дата премьеры 27.06.2020
⧣ комедия
Фото: twitter.com/ BaddCompani
На 99-м году жизни умер актер Карл Райнер 30.06.2020
Новые "Смешарики" будут выходить до 2025 года 30.06.2020
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 29.06.2020