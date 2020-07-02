Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака"

Вот мы и дожили до времен, когда Меган Фокс играет мамочек в семейных комедиях: на YouTube-канале Megogo Distribution представлен дублированный трейлер ленты "Думай как собака" (Think Like A Dog).

Ситуация там следующая: в ходе научного эксперимента двенадцатилетний вундеркинд Оливер (Гэбриел Бейтман, "Американская готика", "И гаснет свет…") устанавливает телепатическую связь со своим, как оказалось, очень умным псом Генри.

И далее - благодаря подсказкам собаки - пацану удается триумфально решать проблемы в школе и дома, а также личную жизнь обустроить.

Режиссер и сценарист - Джил Джангер ("Рождественский переполох", "Рождественский купидон"), вдохновившийся, не иначе, "Лохматым псом Тома Эдисона" Курта Воннегута.

Фокс и Джош Дюамель сыграли родителей Оливера. Собаку в локализации озвучил резидент ComedyClub Андрей Скороход.

В кино - с 30 июля.