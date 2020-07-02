Вышел трейлер фильма про коллекторов от режиссера "Отряда самоубийц"

На YouTube опубликован трейлер новой ленты Дэвида Эйра ("Отряд самоубийц") "Выбивая долги" (The Tax Collector).

Эйр выступил на проекте режиссером и сценаристом.

В центре сюжета - Крипер (Шайа ЛаБаф), который с напарником Дэвидом (Бобби Сото) трудится коллектором в штате местного криминального авторитета, взыскивая с более мелких бандитов задолженности и доли от их незаконных прибылей.

И, разумеется, заканчивается все обострением - коллеги натыкаются на давнего оппонента своего работодателя, прибывшего из Мексики в Лос-Анджелес, и маховик проблемы начинает раскручиваться, вовлекая семьи коллекторов.

Цифровой релиз - 7 августа.