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3 июля 2020 г.

Постановление правительства Астраханской области от 2 июля 2020 года № 294-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 29.06.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:

" 11. Определить, что периодами, на которые оформляются листки нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, в возрасте 65 лет и старше являются:

- с 15.06.2020 по 24.06.2020 включительно;

- с 25.06.2020 по 08.07.2020 включительно.".

1.2. Пункт 11 постановления считать пунктом 12.

1.3. В пункте 4 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, слова "старше 65 лет" заменить словами "65 лет и старше".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.06.2020.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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