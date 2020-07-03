Указ главы Чеченской Республики от 2 июля 2020 года № 138 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63"

В целях обеспечения устойчивого развития экономики Чеченской Республики в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции постановляю:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 7 апреля 2020 года № 76 и от 6 мая 2020 года № 89) (далее - Указ) изменение, изложив приложение к Указу в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства Чеченской Республики Хучиева М.М.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Р.А.Кадыров







