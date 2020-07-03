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"День сурка" станет сериалом

Новости
    03.07.2020, 17:11
Текст:   Олег Усков

Дотянулись, как говорится: "День сурка" (1993), одна из наиболее любимых зрителем в истории кино фантастических романтических комедий, получит "развитие". Как передает Collider, на основе картины снимут телесериал.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено: о планах в подкасте The Production Meeting рассказал 69-летний актер Стивен Тоболовски. Без дальнейшей детализации. То есть по касту, срокам и каким-то сюжетным подробностям информации нет.

Будет ли в шоу Билл Мюррей, соответственно, тоже не известно. Тоболовски лишь сообщил, что его пригласили вновь сыграть Неда - героя актера из оригинальной картины. Пока сериал находится на ранней стадии разработки.

"День сурка" (Groundhog Day) снял Гарольд Рамис (Игон из "Охотников за привидениями). Мюррей сыграл попавшего во временную петлю метеоролога Фила Коннорса. Изначально типа не особо приятного, но под финальные титры триумфально морально преобразившегося.

Персонаж Тоболовски, Нед Райерсон, - это одноклассник Фила.

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