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03.07.2020 21:13
Рубрика: В мире

Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом

Текст: Максим Макарычев

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил в пятницу, что у него зафиксирован положительный тест на COVID-19.

По его словам, он почувствовал "небольшую лихорадку", и был немедленно помещен на карантин в домашних условиях. Проведенный тест показал положительный результат, сообщает Associated Press. Куреши сказал, что чувствует себя здоровым и будет выполнять свои обязанности из дома. В последние несколько дней Куреши имел контакты с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в парламенте и на заседании кабинета министров в среду, сообщает Reuters. Он также провел несколько официальных встреч по линии МИД, в том числе с участием специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Исламабаде, чтобы обсудить прогресс в афганском мирном процессе. На фотографиях с этой встречи Куреши и другие официальные лица были в масках.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Куреши - самый высокопоставленный правительственный чиновник в Пакистане, который заразился коронавирусом. Уровень заболеваемости COVID-19 в Пакистане неуклонно растет, поскольку премьер-министр Имран Хан ослабил ограничения, заявив, что хрупкая экономика страны рухнет во время изоляции, а самые бедные пакистанцы пострадают сильнее всего. Хан выступил по национальному телевидению, призвав пакистанцев носить маски и соблюдать социальное дистанцирование, но подавляющее большинство граждан страны проигнорировали эти меры предосторожности.

По состоянию на пятницу в Пакистане зафиксировано 221 896 случаях заражения коронавирусом и 4 451 смертельных случая. В стране по-прежнему ежедневно регистрируется около 4 тысяч новых случаев заболевания. У ряда высокопоставленных чиновников в Пакистане зафиксирован положительный результат на COVID-19 , включая министра железнодорожного транспорта Шейха Рашида и спикера нижней палаты парламента Асада Кайзера. Четыре члена федерального парламента и три провинциальных парламентария умерли от COVID-19 .

В мире Ближний Восток Пакистан Пандемия коронавируса COVID-19

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