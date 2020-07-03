Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 июля 2020 года № 87 " О внесении изменения в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив после подпункта 1.2 пункта 1 пунктом 1.2.1 следующего содержания:

"1.2.1. Определить, что режим самоизоляции, введенный на территории автономного округа с 31 марта 2020 года, необходимо соблюдать гражданам в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте, по решению работодателя, является критически важным для обеспечения деятельности указанных организаций.".

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







