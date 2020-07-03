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3 июля 2020 г.

Указ губернатора Иркутской области от 2 июля 2020 года № 193-уг "О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"^предоставление услуг плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93Л 1);";

2) пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) предоставление услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 1 настоящего Перечня.";

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, не связанная с очным присутствием граждан (посетителей) и не связанная с проведением массовых мероприятий (допускаются репетиции, рекламная деятельность и т.п.).

Деятельность музеев, зоопарков допускается для проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра.";

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнесклубах). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).";

5) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. В случае выявления нарушений требований методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской области, иных нормативных правовых актов, при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, деятельность которых ограничена, деятельность указанных хозяйствующих субъектов приостанавливается на основании рекомендаций Главного государственного санитарного врача Иркутской области.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



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