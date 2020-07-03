Постановление правительства Кировской области от 30 июня 2020 года № 350-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1:

1.1.1. В абзаце первом слова "до 30.06.2020 включительно" заменить словами "до 07.07.2020 включительно".

1.1.2. В абзаце пятом слова "от 22.05.2020 № МР 3.1/2.1.0183-20" заменить словами "от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20".

1.2. В абзаце втором подпункта 1.3 слова "от 22.05.2020 № МР 3.1/2.1.0183-20" заменить словами "от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20".

1.3. В абзаце первом подпункта 1.5 слова "до 30.06.2020 включительно" заменить словами "до 07.07.2020 включительно".

1.4. В абзаце первом подпункта 1.6 слова "до 22.06.2020 включительно" заменить словами "с 15.06.2020 по 22.06.2020 включительно".

1.5. В подпункте 1.13:

1.5.1. В подпункте 1.13.5 абзацы третий и четвертый исключить.

1.5.2. В подпункте 1.13.7 слова "граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1.6 настоящего постановления" заменить словами "граждан, указанных в пункте 3-1 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие подпункта 1.4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 15.06.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







