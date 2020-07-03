Указ главы Республики Крым от 3 июля 2020 года № 216-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации), которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора.";

в пункте 4:

подпункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10 % от общей вместимости спортивного сооружения, а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

в пункте 6:

подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:

"6.2. "82.3 Деятельность по организации конференций";";

дополнить пунктом 7-1. следующего содержания:

"7-1. До особого распоряжения организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Республики Крым, приостановить бронирование мест, приѐм и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением бронирования с 3 июля 2020 года мест, приѐма и размещения детей, местом жительства которых является Республика Крым и город федерального значения Севастополь, при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".";

дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

"7-2. Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







