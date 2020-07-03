Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 июля 2020 года № 103-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса"

1. Продлить по 12.07.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг).

2. Разрешить с соблюдением противоэпидемических требований, предусмотренных настоящим распоряжением, проведение 02.07.2020 с 18:00 до 23:30 торжественного мероприятия в Новокузнецком городском округе Кемеровской области - Кузбасса, посвященного подвигу кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны:

проведение предварительной (до начала проведения торжественного мероприятия) и заключительной (после окончания проведения торжественного мероприятия) дезинфекции места проведения торжественного мероприятия;

обеспечение в местах общественного пользования (туалеты) проведения дезинфекции через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек) и наличия дозаторов с антисептическими средствами;

организация контроля за медицинским обеспечением в период проведения торжественного мероприятия;

обеспечение термометрии бесконтактным способом всех зрителей при прохождении на территорию проведения торжественного мероприятия;

наличие бутилированной воды, антисептиков для обработки рук, запаса средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), емкостей (пакетов) для сбора использованных средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток;

обязательное соблюдение гражданами масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) на территории проведения торжественного мероприятия;

осуществление разметки территории для обеспечения соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра на территории проведения торжественного мероприятия.

3. Разрешить отдых населения на пляжах и местах массового отдыха у воды, утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления.

Организациям, индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим пляжи и места массового отдыха у воды, обеспечить соблюдение противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлениями Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, и требований социального дистанцирования, в том числе:

обеспечение уборки и обеззараживания 2 раза в сутки пляжного оборудования, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, малых архитектурных форм, урн, общественных туалетов;

обеспечение обеззараживания 1 раз в 2 часа контактных поверхностей - поручней, дверных ручек медицинского и спасательного пунктов;

обеспечение обеззараживания шезлонгов (и аналогичных им объектов) после каждого отдыхающего;

обеспечение дистанции между шезлонгами не менее 1,5 метра;

обеспечение в местах общего пользования (общественные туалеты, кабинки для переодевания и т. п.) возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса, перевести граждан в возрасте 65 лет и старше с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

5. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

6. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 17.05.2020 №63-рг, от 18.05.2020 №67-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2020 №73-рг, от 04.06.2020 №80-рг) изменение, исключив из абзаца второго пункта 8 слова ", исключая детские площадки, пляжи, места массового отдыха у воды, береговые полосы водных объектов".

7. Внести в абзац второй пункта 4 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.06.2020 №99-рг) изменение, заменив цифры "10" цифрами "25".

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







