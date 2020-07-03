Познер: Когда у Рудомино отняли библиотеку, я поклялся больше туда не ходить

Новости

Кому положено максимальное пособие по безработице 15:59
В Ленобласти в промзоне загорелись металлические контейнеры 15:58
Под Псковом отец и сын создали лабораторию по синтезу кокаина 15:56
В ФК "Оренбург" заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 15:51
ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе 15:38
В ЦРПТ уточнили, как доставлять маркированные лекарства с помощью курьеров 15:37
Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор 15:19
До 11 июля запланирован 41 авиарейс для вывоза россиян из-за рубежа 15:15
В Швейцарии ввели штраф в 10 тысяч франков за нарушение карантина 15:15
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности 15:06
Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу 15:03
В Тюмени заведующая поликлиники "дозвонилась" до умершей пациентки 15:00
Жительнице Новокузнецка удалили опухоль с волосами 14:59
Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO 14:55
В Испании открылся сезон паломничества в Сантьяго-де-Компостела 14:55
В Туле двое мужчин скончались после падения со строительных лесов 14:53
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене 14:43
Умер Народный артист РФ Александр Петров 14:37
Под Астраханью на Волге ликвидирован разлив нефтепродуктов 14:31
Налоговые инспекции возобновляют прием плательщиков 14:29
На Сахалине и Курилах отключился интернет 14:28
В Пермском крае вынесли приговор школьнику, готовившему массовое убийство 14:28
Свердловский бизнес запросил 11,5 млрд рублей кредитов на зарплаты 14:27
ВЦИОМ: Пик пессимизма РФ прошла, но большинство верят, что трудности впереди 14:27
В Свердловской области снесли 20 тысяч "квадратов" аварийного жилья 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 14:54
Рубрика: Культура

Познер: Когда у Рудомино отняли библиотеку, я поклялся больше туда не ходить

Текст: Елена Новоселова
3 июля отмечают 120-летие Маргариты Рудомино, основательницы знаменитой Иностранки, ставшей впоследствии центром интеллектуальной мысли в стране. Карантин помешал открытию посвященного ей памятника: оно перенесено на сентябрь. На это же время отложена презентация нового современного издания серии "Великий библиотекарь", которое начнется с книги о Рудомино.
Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС
Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС

О своем первом знакомстве с Маргаритой Ивановной и ее роли в своей судьбе рассказал во время видеоконференции телеведущий Владимир Познер:

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Пять секретов успеха великого библиотекаря Маргариты Рудомино

- Я только что окончил Московский государственный университет и очень скучал по литературе на иностранных языках. Ведь до 19 лет жил во Франции и Америке и привык, что все книги доступны. А в Советском Союзе доступны были далеко не все. Надо было иметь особый пропуск в спецхран. Я пошел в Иностранку, и первое, что бросилось в глаза, было объявление: такого-то числа состоится очередная лекция на тему "Новинки французской литературы". Поинтересовался, что это такое, и выяснилось, что в библиотеке ежемесячно специалист читает лекцию на языке о новинках французской, английской и немецкой литературы. Лектора по американской не было.

Атмосфера в библиотеке была очень приветливой и располагала к улыбке, что прямо скажем, не было характерно для конца 50-х годов в нашей стране. А здесь было такое чувство, что тебя давно ждут. Подвели меня к кабинету директора с очень странной фамилией. Я вошел. Маргарита Ивановна с любопытством стала меня рассматривать. Я не могу сейчас описать ее внешность, помню только, что она сразу мне очень понравилась. Какая-то очень домашняя, что ли. Я представился и сразу заявил, что хочу рассказывать о новинках американской литературы. Она улыбнулась: "Замечательно!" И между нами произошел такой диалог: "Вы кандидат наук?" - "Нет", ответил я.

Она: "Ну тогда мы не сможем вам платить 10 рублей, а только 7". Я: "Мне платить вообще не надо". Она с некоторым удивлением: "Почему?" Я: "Видите ли, если вы мне платите, я должен буду придерживаться некоторой линии, а если нет, то могу свободно говорить, что хочу!". Понимаете мою наивность (говорить что хочу в СССР!) и ее необыкновенную тактичность! Ведь она запросто могла сказать: "Дурак ты, дорогой мой". А она сказала с улыбкой: "Ну что ж, пожалуйста!" И никакого даже намека на иронию.

И вот я начал читать. Был молод и хорош собой. Приходили огромные толпы слушательниц. Вряд ли у меня были очень качественные тексты, но зато был качественный английский. Впрочем, случались и неприятности. Я рассказал об одной новой книге, а оказалось, что она находится в спецхране и доступа к ней у большинства людей нет. Мне сделали замечание. В этой библиотеке даже замечания делали необидно. В очередной раз я пришел к директору по какому-то делу через год, и она на полном серьезе спросила меня: "Владимир Владимирович, а теперь вы позволите вам платить?" И я сказал: "Да, конечно".

Фото: Сергей Николаев/ РГ
Эрмитаж будет работать по строгим правилам

У Маргариты Ивановны было редкое умение точно понимать, с кем она разговаривает. Когда у нее отняли библиотеку, я поклялся, что больше туда не пойду. Это было так несправедливо, что передать нельзя.

Вернулся, лишь когда директором стала Екатерина Гениева, которую я тоже любил. Принимать участие в юбилее Рудомино для меня честь и долг, потому что, это трудно передать словами, но Маргарита Ивановна многое мне дала в понимании того, что такое жизнь, что такое доброта и толерантность, в то время, когда не было вообще никакой толерантности.

Культура Литература

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсуждали двусторонние отношения во Ржеве
Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет
Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
В КЧР задержали исламистов, призывавших к созданию халифата
"РГ" подготовила обзор лучших сервисов для чтения электронных книг
Как пандемия заставила заметить частные театры