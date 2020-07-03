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03.07.2020,  
11:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Российские ракетоносцы получат новые системы обмена данными

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российские стратегические ракетоносцы получили новейшие комплексы передачи данных Р-097М. В течение нынешнего года комплексами телекодовой связи оснастят самолеты дальней авиации.

Фото: Министерство обороны РФ
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника". Вячеслав Михеев, генеральный директор концерна "Вега", который входит в холдинг, отметил, что партия Р-097М передается в Воздушно-космические силы РФ в рамках модернизации летного парка. Все контрольно-летные испытания с комплексами Р-097М были успешными.

Комплекс Р-097М обеспечивает принципиально новую для телекодовой связи возможность передачи информации по низкоскоростным каналам радиосвязи. Он разработан специалистами Калужского научно-исследовательского института телемеханических устройств.

"РГ" уже писала о том, что новые комплексы связи получают корабельные и береговые автоматизированные системы управления ВМФ России. Их уже передали военным.

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