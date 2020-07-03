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03.07.2020 12:38

"Россети Северный Кавказ" обеспечат энергоснабжение пунктов приема ЕГЭ

Специалисты "Россети Северный Кавказ" готовы обеспечить качественное и бесперебойное энергоснабжение пунктов приема Единого государственного экзамена в регионах СКФО. Всего в зоне операционной деятельности крупнейшей электросетевой компании макрорегиона 251 пункт приема единого госэкзамена, где свои знания в этом году проверят более 41 000 выпускников.
Фото: Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

Энергетики филиала "Ставропольэнерго" обеспечат энергоснабжение 87 площадок сдачи экзаменов, филиала "Дагэнерго" - 67, "Каббалкэнерго" - 22, "Севкавказэнерго" - 17. Специалисты филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" бесперебойную подачу электроэнергии обеспечат 15 пунктам приема ЕГЭ, филиала "Ингушэнерго" - 9. А в Чеченской Республике надежное энергоснабжение 30 площадок обеспечит АО "Чеченэнерго".

В период основного этапа сдачи ЕГЭ и резервных дней в режиме повышенной готовности будут находиться 516 специалистов электросетевых филиалов компании в составе 152 бригад. В случае возникновения нештатной ситуации энергетики будут готовы оперативно выехать на место проведения ЕГЭ и устранить неполадки.

В дни выпускных испытаний будут отменены все плановые ремонтные работы на оборудовании, обеспечивающем электроснабжение пунктов приема экзаменов.

В каждом регионе электросетевой деятельности холдинга специалисты уже провели необходимые профилактические мероприятия на энергообъектах, питающих пункты проведения ЕГЭ. Внеплановую диагностику прошли трансформаторные подстанции и линии электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок для проведения единого госэкзамена. Продиагностированы также вводно-распределительные устройства самих школ.

В этом году итоговая аттестация одиннадцатиклассников в регионах СКФО стартует 3 июля. Основной период аттестации продлится до 25 июля. В августе предусмотрены резервные дни - с третьего по восьмое число.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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