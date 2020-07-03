Постановление администрации Тамбовской области от 2 июля 2020 года № 519 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:
1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 26.06.2020) (далее - постановление) следующие изменения:
в пункте 1 в абзаце втором слова "локации по 02.07.2020" заменить словами "локализации по 09.07.2020";
в пункте 5 в абзаце третьем слова "респираторных симптомов" заменить словами "симптомов острого респираторного заболевания";
в пункте 5.1 в абзаце третьем слова "респираторных симптомов" заменить словами "симптомов острого респираторного заболевания";
в пункте 8.1 слова "ежедневное" исключить;
пункт 8.2 после слова "выдачу" дополнить словом "электронных";
пункты 8.6, 8.8, 8.9, 8.11 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 8.13 следующего содержания:
"8.13. организацию в подведомственных медицинских организациях оказания плановой стоматологической помощи с учетом методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации.";
пункт 9 признать утратившим силу;
в пункте 11 абзац пятый признать утратившим силу;
пункты 11.1, 11.2 изложить в следующей редакции:
"11.1. Организации, осуществляющие деятельность музеев всех видов, предоставляют услуги одиночным посетителям, а также проводят групповые экскурсии с количеством не более 5 человек по предварительной записи.
11.2. Приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территории Тамбовской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Срок - с 03.07.2020 до особого распоряжения.";
пункт 11.3 признать утратившим силу;
в пункте 15:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), программ профессионального обучения в очной форме в группах (численностью не более 12 человек);";
абзац седьмой признать утратившим силу;
пункт 15.4 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением:
деятельности организаций общественного питания, оказывающих услуги питания дистанционным способом;
деятельности организаций общественного питания закрытого типа, оказывающих услуги питания работникам организаций (предприятий, учреждений), в составе которых они расположены и функционируют;
деятельности организаций общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на открытом воздухе (в сезонных (летних) кафе, на террасах, верандах).
Срок - с 03.07.2020 до особого распоряжения.";
в пункте 18.2 в абзаце девятом слова "до 400 кв.м" заменить словами "до 800 кв.м";
пункт 18.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.07.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области А.В.Никитин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией