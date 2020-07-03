Танки в цветах: в 1944 году советские танкисты освободили Минск

"Я - Фроликов! Нахожусь на северо-восточной окраине Минска! Продолжаю выполнять боевую задачу!", - прозвучала в эфире радиограмма из танка Т-34 гвардии младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова, первым ворвавшегося в Минск 3 июля 1944 года.

К исходу дня столица Беларуси была полностью освобождена войсками маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и генерала армии Ивана Черняховского.

Однако прежде чем ворваться на улицы Минска танкистам генерал-майора Алексея Бурдейного пришлось за трое суток пройти с боями около 70 километров.

"Эти трое суток нам не пришлось поспать. Нам иногда не было времени даже покушать. Но это все уже позади, дорогие мои друзья… Перед нами Минск - столичный город. Тысячи советских граждан ждут там нас, ждут с нетерпением своего освобождения. И забыв об усталости, мы должны думать об одном: только вперед. В этих боях, как никогда, честь и слава гвардейцев должна проявиться и проявиться с новой силой", - сообщает в рапорте о боевой операции командир 2-го танкового батальона гвардии капитан Скрипов.

Марш не был легкой прогулкой. К примеру, на подступах к Минску танки Т-34 под командованием гвардии старшего лейтенанта Александра Яковлева уничтожила до 100 солдат и офицеров Вермахта, а также одно противотанковое орудие. Всего с 26 июня по 6 июля 1944 года ротой Яковлева было уничтожено 12 пушек разного калибра, 26 пулеметов, 47 бронетранспортеров, 462 автомашины, 1470 немецких солдат и офицеров.

Отличились в боях на улицах Минска и танкисты Дмитрия Фроликова, которые уничтожили самоходку "Фердинанд", два зенитных орудия и противотанковую пушку. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм советскому офицеру было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако получить награду танкисту не удалось 2 февраля 1945 года он погиб в литовском городе Кибартай.

Деморализованные немцы бежали из города, но успели поджечь многие здания. В результате стремительного броска советских войск восточнее Минска попали в окружение 100-тысячная немецкая группировка. При ликвидации минского "котла" с 8 по 12 июля противник потерял свыше 70 тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными, в том числе 12 генералов.

Жители столицы Беларуси устроили грандиозную встречу освободителям. В одном из военных донесений это описывается так: "Танки были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины". В честь освобождения Минска в 22 часа 3 июля 1944 в Москве прогремел залп из 324 орудий, озарив небо оранжево-зелеными и красными огнями салюта.