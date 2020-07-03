Trilogy от Cybarco: рестарт набирает обороты

Строительство Trilogy возобновилось 4 мая 2020 года, одновременно были введены в действие строгие меры по защите здоровья сотрудников компании и обеспечению их безопасности (в работах участвуют более 200 человек). Команда Cybarco продолжает преодолевать возникшие в последнее время трудности, проявляя настойчивость и самоотверженность. 20 июня была завершена бетонная плита перекрытия первого этажа West Tower, каркасы West Tower и East Tower поднялись выше уровня пятого этажа. Кроме того, значительно продвинулись работы по сооружению первой очереди подземного паркинга.
Trilogy Limassol Seafront обеспечен финансированием и предлагает возможность инвестировать в выгодно расположенную недвижимость, ценность которой будет расти. Trilogy - не просто еще один проект Cybarco по развитию недвижимости в туристической зоне, а единственный на Кипре высотный комплекс для жизни, работы и отдыха. На сайте проекта вы можете наблюдать за ходом строительства Trilogy в режиме реального времени.
Материалы предоставлены компанией Cybarco