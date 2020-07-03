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03.07.2020 15:18

Trilogy от Cybarco: рестарт набирает обороты

Строительство Trilogy Limassol Seafront успешно продвигалось в полном соответствии с графиком работ, когда в марте 2020 года правительство объявило карантин. На момент закрытия строительных площадок каркасы West Tower (Западной башни) и East Tower (Восточной башни) возвышались над нулевой отметкой, для North Tower (Северной башни) была выполнена установка свай. В период удаленной работы команда Cybarco разработала конструктивную и безопасную стратегию возобновления деятельности. У компании была ясная цель - запустить строительство максимально быстро и без снижения высоких стандартов качества, которым Cybarco следует вот уже более 75 лет.
Фото: Предоставлено компанией Cybarco Фото: Предоставлено компанией Cybarco
Фото: Предоставлено компанией Cybarco

Строительство Trilogy возобновилось 4 мая 2020 года, одновременно были введены в действие строгие меры по защите здоровья сотрудников компании и обеспечению их безопасности (в работах участвуют более 200 человек). Команда Cybarco продолжает преодолевать возникшие в последнее время трудности, проявляя настойчивость и самоотверженность. 20 июня была завершена бетонная плита перекрытия первого этажа West Tower, каркасы West Tower и East Tower поднялись выше уровня пятого этажа. Кроме того, значительно продвинулись работы по сооружению первой очереди подземного паркинга.

Trilogy Limassol Seafront обеспечен финансированием и предлагает возможность инвестировать в выгодно расположенную недвижимость, ценность которой будет расти. Trilogy - не просто еще один проект Cybarco по развитию недвижимости в туристической зоне, а единственный на Кипре высотный комплекс для жизни, работы и отдыха. На сайте проекта вы можете наблюдать за ходом строительства Trilogy в режиме реального времени.

Материалы предоставлены компанией Cybarco

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