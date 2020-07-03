Умер Народный артист РФ Александр Петров

Старейший артист Центрального академического театра Российской армии, Народный артист РФ Александр Петров скончался в Москве на 99-м году жизни 3 июля после тяжелой и продолжительной болезни.

Некролог опубликован на сайте театра.

"Александр Петров активный участник Великой Отечественной войны. В самом начале войны он добровольцем ушел на фронт. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Одессы, Праги, Вены, Будапешта, дошел с боями до Германии и Югославии", - говорится в нем.

За свои боевые заслуги Петров награжден орденом "Отечественной войны" II степени и Орденом почета, медалью "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За Победу над Германией", другими наградами.

Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. В 1948 году поступил в ГИТИС, после окончания которого вошел в состав труппы Театра Армии, где прослужил почти семьдесят лет.

Экранный дебют - 1963 год, драма "Сорок минут до рассвета". Далее - фильмы и фильмы-спектакли "Москва - Генуя", "Равно утром", "Неоконченная симфония", "Близкая даль", "Перехват", другие.

Прощание с артистом состоится 6 июля года в 11:00 в Центральном академическом театре Российской Армии.