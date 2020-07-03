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03.07.2020,  
10:45
Текст:  Светлана Цыганкова

В США "Буревестник" и "Посейдон" считают "ужасными системами"

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

В США назвали "ужасными" океанскую многоцелевую систему "Посейдон" и крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник". Эксперты считают, что эти системы следует охватить новым договором с РФ об ограничении стратегических вооружений.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Об этом в своем Twitter написал спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. А ссылался он на статью в журнале Forbes, где предполагалось, что зафиксированное над северо-восточной Европой превышение концентрации изотопов, которое отметили 22-23 июня, может быть связано с испытанием российского вооружения.

Спецпредставитель написал: он надеется, что это не так. Но "Буревестник" и "Посейдон", по его мнению, ужасные системы. Независимо от того, несет ли Россия ответственность за последний инцидент, она должна отложить эти проекты.

Кстати, по этому поводу уже давал комментарий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что система мониторинга радиационной безопасности в РФ совершенная и никаких угроз в указанный период не было отмечено. А в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что выброс над Северной Европой не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

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