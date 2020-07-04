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4 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Амурской области от 3 июля 2020 года № 149-р "О внесении изменений в некоторые акты губернатора Амурской области"

Дата подписания 3 июля 2020 г.
Опубликован 4 июля 2020 г.
Вступает в силу 3 июля 2020 г., 10 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Амурской области от 26 июня 2020 года № 143-p "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 30.06.2020 № 147-р) следующие изменения:

1) пункты 21-23 признать утратившими силу;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить на территории Амурской области проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения гражданами.

Действие настоящего пункта не распространяется:

на проведение органами записи актов гражданского состояния Амурской области церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке при условии ограничения одновременного присутствия: в залах из расчета 1 человек на 10 кв. м площади зала, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии; на проведение на открытых площадках церемоний заключения брака - из расчета 1 человек на 10 кв. м пространства открытой площади, но не более 15 человек, включая ведущего церемонии;

на осуществление деятельности музеев в части проведения мероприятий с одновременным очным присутствием граждан в количестве не более 10 человек;

на осуществление семейных или групповых поездок в целях туризма и отдыха численностью не более 10 человек, предусматривающих посещение объектов показа на открытом воздухе (особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов), участие в активных турах (сплавах, треках и прочее).";

3) абзац второй подпункта 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"города Благовещенск, города Свободный, Благовещенского района, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется На вынос без посещения гражданами помещений этих , организаций с возможностью доставки продукции, и организаций питания закрытого типа, осуществляющих деятельность с учетом требований, предусмотренных приложением № 2 к настоящему распоряжению;";

4) подпункт 2 пункта 7 признать утратившим силу.

2. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 26.06.2020 № 143-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р" изменение, изложив подпункт 2 пункта 1 в следующей редакции:

"2) подпункт 3 Пункта 4 изложить в следующей редакции:

"3) организаций общественного питания; расположенных на территориях:

города Свободный, за исключением организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции, и организаций питания закрытого типа, осуществляющих деятельность с учетом требований, предусмотренных приложением № 2 к настоящему распоряжению;

города Благовещенск, Благовещенского района, за исключением сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, организаций, в которых обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки продукции, и организаций питания закрытого типа, осуществляющих деятельность с учетом требований, предусмотренных приложением № 2 к настоящему распоряжению;

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к настоящему распоряжению;".".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 2 и 4 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 10.07.2020.

В.А.Орлов



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