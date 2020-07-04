ФК "Динамо" проиграл на своем поле "Арсеналу" в 26-м туре РПЛ

Новости

В Оренбуржье продлили запрет на посещение курортов и санаториев 19:12
Renault Logan Stepway: тест седана с задатками кроссовера 18:23
В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей 17:39
"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов 17:31
Власти Ирана вводят обязательный масочный режим в стране 16:40
Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище 16:36
Составлен список лучших хорроров десятилетия 16:29
Москва возмущена решением суда Лондона по золоту Венесуэлы 16:27
МЧС Москвы предупредило о сильном дожде и грозе 16:16
В МИД РФ располагают данными об участии разведки США в наркоторговле 16:01
Тормозить или объезжать? Что делать, если животное выбежало на дорогу 16:00
Вышел трейлер якутской мистической драмы "Пугало" 15:56
СКР обжаловал решение прокуратуры по делу о получении взятки следователем 15:54
В Волгограде раскрыли крупную сеть подпольных казино 15:43
В Башкирии судьбу мужчины, убившего педофила, решат присяжные 15:32
Британские музыканты требуют открыть залы 15:23
Ученые считают, что любители "ужастиков" лучше готовы к пандемии 15:18
Вышел трейлер индийского хоррора "Чурули" 15:14
Один человек погиб в Японии из-за ливневых дождей 14:44
Не авария, а анекдот. Блогеры разбили "Запорожец" о шестисотый Mercedes 14:38
Психологи назвали главные заблуждения людей об идеальном теле партнера 14:14
Правительство выделило 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 13:52
Боровшиеся с COVID-19 кубанские медики бесплатно отдохнут в Анапе 13:48
В МИД РФ не исключили приход талибов к власти в Афганистане 13:42
На всероссийском этапе конкурса "Воин мира" победила команда ЗВО 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
04.07.2020 18:55
Рубрика: Спорт

ФК "Динамо" проиграл на своем поле "Арсеналу" в 26-м туре РПЛ

Текст: Артур Нанян
Футболисты московского "Динамо" уступили тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "оружейников". Шансы "бело-голубых" на попадание в еврокубковую зону теперь кажутся призрачными.
Эпизод матча 26-го тура РПЛ "Динамо" - "Арсенал". Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Удивительно, но, играя в большинстве с 35-й минуте после удаления Кирилла Комбарова, хозяева поля не смогли взять хотя бы одно очко. А единственный мяч на 17-й минуте провел бывший форвард "Динамо" Евгений Луценко.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
КДК РФС засчитал второе техническое поражение "Оренбургу" в РПЛ

Для туляков этот матч стал первым после отставки с поста главного тренера Игоря Черевченко.

"Арсенал" прервал пятиматчевую серию из поражений в РПЛ и, набрав 31 очко, поднялся на девятое место турнирной таблице. Это на один балл меньше, чем у "бело-голубых", которые располагаются на седьмой строчке и за четыре тура до окончания сезона отстают на восемь очков от зоны еврокубков.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

В Госдуме предложили повысить налоговый вычет при покупке недвижимости
МИД РФ назвал "ущербной" идею проведения расширенного саммита G7
Козак: Во время переговоров по Донбассу в Берлине прорыва не случилось
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей