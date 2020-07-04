ФК "Динамо" проиграл на своем поле "Арсеналу" в 26-м туре РПЛ

Футболисты московского "Динамо" уступили тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "оружейников". Шансы "бело-голубых" на попадание в еврокубковую зону теперь кажутся призрачными.

Эпизод матча 26-го тура РПЛ "Динамо" - "Арсенал". Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Удивительно, но, играя в большинстве с 35-й минуте после удаления Кирилла Комбарова, хозяева поля не смогли взять хотя бы одно очко. А единственный мяч на 17-й минуте провел бывший форвард "Динамо" Евгений Луценко.

Для туляков этот матч стал первым после отставки с поста главного тренера Игоря Черевченко.

"Арсенал" прервал пятиматчевую серию из поражений в РПЛ и, набрав 31 очко, поднялся на девятое место турнирной таблице. Это на один балл меньше, чем у "бело-голубых", которые располагаются на седьмой строчке и за четыре тура до окончания сезона отстают на восемь очков от зоны еврокубков.