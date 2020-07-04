Постановление правительства Калининградской области от 4 июля 2020 года № 450 "О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2020 года № 433"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 27 июня 2020 года № 433 "Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 2 слова "с 06 июля 2020 года" заменить словами "с 27 июля 2020 года".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







