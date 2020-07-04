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4 июля 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 3 июля 2020 года № 126 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 30 июня 2020 года № 37, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в абзаце первом слова "до 6 июля" заменить словами "до 15 июля";

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) работу организаций общественного питания, отнесенных к типу "бар" в соответствии с документами в области стандартизации в сфере услуг общественного питания и имеющих площадь основного зала обслуживания посетителей менее 60 кв. м, за исключением обслуживания на вынос, при условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на организации общественного питания:

осуществляющие организацию питания для работников организаций;

находящиеся на территории гостиниц и иных коллективных средств размещения.";

2) пункт 1.8 признать утратившим силу;

3) в пункте 1.9:

в абзаце первом слова "в соответствии с пунктом 1.8 настоящего постановления," исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) исключить проведение массовых развлекательных мероприятий (банкетов, свадеб, дискотек и иных подобных мероприятий);";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей.";

4) в абзаце первом пункта 2 слова "до 6 июля" заменить словами "до 15 июля".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев третьего-седьмого подпункта 1, подпунктов 2, 3 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы третий-седьмой подпункта 1, подпункты 2, 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 10 июля 2020 года.

Губернатор области С.Ситников



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