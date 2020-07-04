Постановление правительства Ленинградской области от 3 июля 2020 года № 486 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVED-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

абзац четвертый пункта 1.11 изложить в следующей редакции:

"Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям во временное пользование системы "Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией (за исключением выездных виртуальных экскурсий с использованием ЗП-очков при их индивидуальной дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус у сотрудников музеев, допущенных к организации таких экскурсий), при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).";

дополнить пунктом 1.19.1 следующего содержания:

"1.19.1. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов, организацию занятий спортом в помещениях осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии:

предварительной записи посетителей;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;

соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях групповых занятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров не более одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом;

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное проветривание).";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

строки 12-14 изложить в следующей редакции:

"12. Спорт на открытом воздухе | Деятельность разрешена | Деятельность разрешена | Деятельность разрешена

13. Спорт в помещениях | Деятельность разрешена при условии нахождения в помещениях не более 1 человека на 4 кв. м | Деятельность разрешена при условии нахождения в помещениях не более 1 человека на 4 кв. м | Деятельность разрешена

14. Дома культуры | Деятельность в помещениях разрешена исключительно в части проведения индивидуальных (парных) занятий, групповых занятий до шести человек и с обязательным использованием масок. Разрешено проведение репетиций на открытом воздухе без ограничений по количеству человек | Деятельность в помещениях разрешена исключительно в части проведения индивидуальных (парных) занятий, групповых занятий до 12 человек, с обязательным использованием масок. Разрешено проведение репетиций на открытом воздухе без ограничений по количеству человек | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок";

строку 16 изложить в следующей редакции:

"16. Музеи и внемузейное пространство | Деятельность разрешена при проведении экскурсий на открытом воздухе с численностью групп до 10 человек с обязательным использованием масок, а в помещениях при проведении индивидуальных экскурсий и экскурсий с численностью групп до 5 человек (но не более одного человека на 12 кв. м) с обязательным использованием масок. Разрешено проведение выездных виртуальных экскурсий с использованием ЗВ-очков при их индивидуальной дезинфекции, возможен доступ посетителей в парковые зоны с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена при проведении экскурсий на открытом воздухе с численностью групп до 25 человек, а в помещениях при проведении индивидуальных экскурсий и экскурсий с численностью групп до 10 человек (но не более одного человека на 8 кв. м) с обязательным использованием масок. Разрешено проведение выездных виртуальных экскурсий с использованием ЗВ-очков при их индивидуальной дезинфекции, возможен доступ посетителей в парковые зоны с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена при проведении экскурсий на открытом воздухе без ограничений по количеству человек в группе, а в помещениях при проведении индивидуальных экскурсий и экскурсий с численностью групп до 10 человек (но не более одного человека на 4 кв. м) с обязательным использованием масок. Разрешено проведение выездных виртуальных экскурсий с использованием 3 D-очков при их индивидуальной дезинфекции, возможен доступ посетителей в парковые зоны с обязательным использованием масок";

строки 18 и 19 изложить в следующей редакции:

"18. Салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские | Деятельность разрешена в салонах красоты, осуществляющих деятельность в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность (в иных салонах красоты, косметических салонах исключительно в части услуг по уходу за волосами, бровями, ресницами, маникюра, педикюра, солярия, массажа) при условии использования до 50 проц, посадочных мест в зале и с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена при условии использования до 50 проц, посадочных мест в зале и с обязательным использованием масок | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок

19. Гостиницы, иные средства размещения* | Деятельность разрешена исключительно в части проживания, питания и прогулок на открытом воздухе, с обязательным использованием масок в общественных местах | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок в общественных местах | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок в общественных местах";

строку 23 изложить в следующей редакции:

23. Бассейны | Деятельность разрешена при соблюдении нормы не более 1 человека на 5 кв. м площади зеркала воды плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна | Деятельность разрешена при соблюдении нормы не более 1 человека на 5 кв. м площади зеркала воды плавательного бассейна, не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна | Деятельность разрешена";

приложение 4 (Региональный план поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVTO-19), с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года МР 3.1.0178-20) изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко.





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 3 июля 2020 года № 486

Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Региональный план поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года МР 3.1.0178-20

Смотрите приложение к настоящему постановлению







