Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.07.2020,  
19:40
Текст:  Николай Грищенко

Черноморский флот разыграл "морской бой" с артиллерийской дуэлью

Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению надводных судов условного противника. В морских маневрах были задействованы корвет "Ингушетия", ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны".

Фото: Айвазовский. Морское сражение при Выборге/wikipedia.org
Трафальгар Балтики: как в 1790 году флот Швеции потерял 64 судна

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на первом этапе учений корабельная ударная группа провела морской бой с условным противником. Отработаны были также зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.

На втором этапе маневров "Ингушетия" и ракетные катера тренировались в запуске крылатых ракет "Калибр" и "Москит" по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

"На завершающем этапе учения экипажи проведут тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе", - говорится в сообщении.

Кстати

Одновременно с надводными кораблями в Черном море подводная лодка "Колпино" также провела комплекс тренировок. Для нанесения условного ракетного удара высокоточным комплексом "Калибр-ПЛ" экипаж осуществил экстренное погружение и выполнил ракетную стрельбу по морской цели - электронные пуски.

Отметим, что осенью 2017 года "Колпино" совместно с однотипной подводной лодкой "Великий Новгород" нанесла три удара крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок в Сирии. Стрельба велась на дистанции 650 -750 километров. Всего было выпущено 23 ракеты. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Пресс-служба Северного флота
Подводный крейсер "Князь Владимир" прибыл к месту постоянной службы 03.07.2020
Гаубицей "Коалиция" могут вооружить корабли ВМФ РФ 03.07.2020
"Князь Владимир" вышел в Белое море к месту службы 30.06.2020
учения
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Для особых случаев: как в США полицейские используют российскую "Осу" 03.07.2020
Военнослужащие ЗВО с боем форсировали реку на танках и БМП-2 30.06.2020
Спасение экипажа подлодки на Балтике сняли на видео 29.06.2020
корабли
Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Советский солдат попал в топ-5 лучших снайперов 03.07.2020
Авианосец "Адмирал Кузнецов" перестанет дымить 29.06.2020
Чайка и брезент: что стало причиной восстания на броненосце "Потемкин" 27.06.2020