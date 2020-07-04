Черноморский флот разыграл "морской бой" с артиллерийской дуэлью

Корабли Черноморского флота провели учения по уничтожению надводных судов условного противника. В морских маневрах были задействованы корвет "Ингушетия", ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на первом этапе учений корабельная ударная группа провела морской бой с условным противником. Отработаны были также зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям.

На втором этапе маневров "Ингушетия" и ракетные катера тренировались в запуске крылатых ракет "Калибр" и "Москит" по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

"На завершающем этапе учения экипажи проведут тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе", - говорится в сообщении.

Кстати

Одновременно с надводными кораблями в Черном море подводная лодка "Колпино" также провела комплекс тренировок. Для нанесения условного ракетного удара высокоточным комплексом "Калибр-ПЛ" экипаж осуществил экстренное погружение и выполнил ракетную стрельбу по морской цели - электронные пуски.

Отметим, что осенью 2017 года "Колпино" совместно с однотипной подводной лодкой "Великий Новгород" нанесла три удара крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок в Сирии. Стрельба велась на дистанции 650 -750 километров. Всего было выпущено 23 ракеты. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.