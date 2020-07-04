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Сериал "Метод Комински" получил заключительный сезон

Новости
    04.07.2020, 10:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский комедийный сериал одного из признанных королей ситкомов Чака Лорри "Метод Комински" (The Kominsky Method) продлен на третий, заключительный сезон. Об этом сообщил THR.
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В центре сюжета шоу, принятого очень и очень тепло ("Золотой глобус"), - Сэнди Комински (Майкл Дуглас), актер, некогда добившийся успеха в кино, а теперь преподающий актерское мастерство в собственной студии в Голливуде.

В других ролях: Алан Аркин, Сара Бейкер, сыгравшая Минди, дочь Сэнди, Нэнси Трэвис, Дэнни Де Вито, Джейн Сеймур, Лиза Эдельштейн.

Премьера первого сезона из восьми эпизодов состоялась 16 ноября 2018 года на Netflix. Второй вышел 25 октября 2019-го.

Когда выйдет третий и сколько в нем будет серий - пока не известно.

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